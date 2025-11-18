 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 992,50
-1,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lhyfe décroche un contrat pluriannuel pour fournir plus de 200 tonnes d'hydrogène renouvelable
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 18:20






Lhyfe annonce la signature d'un contrat pluriannuel avec 'un opérateur du secteur de la mobilité lourde hydrogène' pour la fourniture de plus de 200 tonnes d'hydrogène certifié Renewable Fuel of Non-Biological Origin (RFNBO), le standard le plus exigeant de l'Union européenne.
Le contrat, effectif depuis le 1er novembre 2025, permettra à la flotte concernée de parcourir plus de 2,5 millions de kilomètres tout en évitant environ 1700 t de CO2.
Cette nouvelle commande illustre la montée en puissance de la mobilité lourde hydrogène et intervient alors que le salon SOLUTRANS ouvre ses portes.
Mathieu Guesné, fondateur et PDG, estime que 'la décarbonation de la mobilité lourde hydrogène n'est pas une option mais une nécessité' et souligne que l'entreprise investit pour accélérer la transition énergétique.











Valeurs associées

LHYFE
2,9450 EUR Euronext Paris -1,34%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank