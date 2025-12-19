Lhyfe confirme viser un doublement de ses revenus et recentre ses priorités stratégiques

(AOF) - Lhyfe a confirmé viser un doublement de son chiffre d’affaires en 2025, à environ 10 milions d’euros. La société précise que ses revenus étaient passés de 1 à 5 millions d’euros entre 2023 et 2024. Le spécialiste de la production d’hydrogène vert et renouvelable indique que la réglementation européenne pèse sur le développement du marché.

Par conséquent, Lhyfe a décidé de recentrer ses priorités stratégiques sur le renforcement de ses activités commerciales et opérationnelles, et sur la priorisation des projets européens les plus matures et les mieux alignés avec les besoins actuels du marché et de la réglementation. En outre, la société va privilégier l'externalisation de l'ingénierie, des achats et de la construction pour ses prochains projets industriels.

Dès 2026, l'entreprise compte réduire ses coûts d'environ 30% et des projets lean (des projets pour créer plus de valeur en éliminant le superflu).

AOF - EN SAVOIR PLUS