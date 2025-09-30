Lhyfe : chiffre d'affaires quasiment triplé au premier semestre

(AOF) - Le chiffre d'affaires de Lhyfe s'élève à 4,6 millions d'euros au premier semestre 2025, soit presque le triple par rapport au premier semestre 2024. Cette forte performance reflète principalement le développement du volume d'activité, l'élargissement du portefeuille de clients ainsi que la contribution progressive des volumes produits sur les sites de Buléon (Bretagne) et de Bessières (Occitanie). Lhyfe a accéléré ses livraisons en France, en Suède et en Allemagne, avec plus de 60 livraisons par mois, auprès de clients de la mobilité et de l'industrie.

Au cours du premier semestre 2025, le groupe a ainsi réalisé un total de plus de 370 livraisons en France et en Europe, soit plus du double du nombre de livraisons opérées au premier semestre 2024.

L'Ebitda ajusté est de -13,2 millions d'euros au premier semestre 2025, stable par rapport au premier semestre 2024, reflétant principalement une marge complémentaire résultant d'une hausse de l'activité, compensée par une hausse des charges externes.

Sur ce semestre, la perte d'exploitation du groupe s'élève à 19,8 millions d'euros, contre une perte de 13,3 millions d'euros au premier semestre 2024, reflétant notamment l'augmentation des dotations aux amortissements et une charge de 0,6 millions d'euros liée aux paiements fondés en actions (tandis qu'au cours du premier semestre 2024 un produit non-cash à hauteur de 1,9 million d'euros avait été comptabilisée).

Sur les six premiers mois de l'année 2025, la perte nette est de 21,7 millions d'euros, contre une perte nette de 14 millions d'euros au premier semestre 2024.

Côté perspectives, pour 2025, Lhyfe table ainsi sur un doublement de son chiffre d'affaires par rapport à 2024 de l'ordre de 10 millions d'euros reflétant une hausse significative des ventes d'hydrogène vert.

Au-delà de 2025, le groupe anticipe une hausse significative de son chiffre d'affaires qui sera alimenté par la forte croissance de ses ventes directes et par une contribution matérielle des ventes indirectes. En 2026, il table également sur la contribution significative de l'activité de co-développement avec un ou plusieurs partenaires.

