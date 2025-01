LHYFE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2024

Nantes – 7 janvier 2025 – 18h15 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE) , producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, à Natixis Oddo BHF, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2024 :

Nombre d'actions : 96 888 titres Lhyfe

Solde en espèces : 162 848,49 €

Au cours du 2 nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

Achats 148 032 titres 507 004,83 € 1 656 transactions Ventes 129 201 titres 445 232,43 € 1 788 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 78 057 titres Lhyfe

Solde en espèce : 224 621,75 €

Il est également rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité avec Natixis Oddo BHF, le 4 septembre 2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 41 276 titres Lhyfe

Solde en espèces : 383 632,25 €

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

En 2023, elle a inauguré deux nouveaux sites, et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 200 collaborateurs à fin juin 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – LHYFE).

Plus d'information sur Lhyfe.com

Contacts

LHYFE - Relation investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com LHYFE - Relation presse financière

ACTUS

Manon Clairet

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr LHYFE - Relation presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

06 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com

Annexe

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Montant (€) Nombre de transactions Nombre de titres Montant (€) Total 1 656 148 032 507 004,83 1 788 129 201 445 232,43 01/07/2024 5 432 1 707,54 15 752 3 005,10 02/07/2024 16 1 271 5 066,97 11 539 2 158,17 03/07/2024 3 532 2 096,08 13 1 197 4 775,53 04/07/2024 2 53 211,47 11 331 1 333,93 05/07/2024 7 495 2 005,08 6 1 073 4 360,44 08/07/2024 9 281 1 146,47 14 836 3 414,60 09/07/2024 10 935 3 814,80 8 842 3 453,65 10/07/2024 14 1 400 5 688,26 13 758 3 106,86 11/07/2024 11 1 000 4 084,68 11 1 042 4 273,99 12/07/2024 17 1 712 7 001,50 7 812 3 397,68 15/07/2024 11 984 3 944,88 13 682 2 759,44 16/07/2024 10 981 3 992,36 17 1 149 4 684,80 17/07/2024 10 508 2 047,84 0 0 0,00 18/07/2024 6 454 1 820,88 1 200 808,00 19/07/2024 8 528 2 095,92 1 1 4,00 22/07/2024 9 1 153 4 576,48 8 251 1 002,65 23/07/2024 6 640 2 517,10 5 164 648,62 24/07/2024 8 363 1 411,75 0 0 0,00 25/07/2024 35 3 981 15 133,04 28 2 428 9 188,77 26/07/2024 1 73 280,69 30 2 646 10 241,81 29/07/2024 13 1 211 4 749,71 10 432 1 716,16 30/07/2024 8 366 1 427,76 11 604 2 372,98 31/07/2024 6 439 1 714,05 0 0 0,00 01/08/2024 5 449 1 752,95 10 440 1 726,72 02/08/2024 11 525 2 048,64 7 647 2 548,15 05/08/2024 29 1 592 6 054,82 6 230 897,00 06/08/2024 8 857 3 232,69 3 230 893,55 07/08/2024 2 172 646,75 25 1 373 5 240,21 08/08/2024 1 1 3,85 26 2 068 8 124,17 09/08/2024 7 431 1 685,21 10 621 2 470,51 12/08/2024 7 371 1 470,70 6 901 3 625,00 13/08/2024 12 762 3 011,51 3 172 691,42 14/08/2024 10 434 1 692,85 10 361 1 423,54 15/08/2024 10 321 1 246,29 9 295 1 156,37 16/08/2024 6 651 2 514,47 3 601 2 349,87 19/08/2024 7 285 1 093,05 10 524 2 033,82 20/08/2024 17 1 301 5 028,54 8 626 2 441,16 21/08/2024 7 199 772,13 8 676 2 634,61 22/08/2024 6 287 1 106,43 10 419 1 627,45 23/08/2024 11 741 2 856,03 8 339 1 307,59 26/08/2024 14 304 1 175,58 6 219 853,30 27/08/2024 6 291 1 118,88 1 1 3,87 28/08/2024 18 1 079 4 223,14 28 1 965 7 809,04 29/08/2024 4 284 1 116,25 19 459 1 817,86 30/08/2024 8 457 1 799,80 9 359 1 422,87 02/09/2024 10 436 1 702,97 12 298 1 171,72 03/09/2024 7 374 1 452,66 11 190 740,89 04/09/2024 9 402 1 573,83 11 474 1 870,29 05/09/2024 11 702 2 751,50 8 446 1 757,60 06/09/2024 4 93 364,56 3 172 683,14 09/09/2024 15 994 3 840,38 23 795 3 092,39 10/09/2024 3 122 465,43 5 127 488,16 11/09/2024 10 530 2 019,30 9 213 820,99 12/09/2024 8 460 1 756,16 7 376 1 447,62 13/09/2024 9 755 2 865,75 7 506 1 936,01 16/09/2024 3 80 300,84 11 717 2 724,60 17/09/2024 13 518 1 967,83 12 524 2 001,87 18/09/2024 6 161 609,13 4 272 1 042,55 19/09/2024 9 483 1 808,28 3 87 329,70 20/09/2024 9 511 1 879,93 11 316 1 167,47 23/09/2024 17 820 2 999,42 9 489 1 807,81 24/09/2024 25 1 353 5 104,00 35 2 659 10 196,04 25/09/2024 23 1 507 5 628,25 23 1 103 4 212,89 26/09/2024 12 854 3 087,17 10 715 2 605,68 27/09/2024 30 2 311 8 462,75 38 2 856 10 543,31 30/09/2024 7 393 1 424,85 3 139 506,28 01/10/2024 18 1 212 4 469,50 22 1 263 4 693,65 02/10/2024 15 939 3 427,00 7 677 2 485,05 03/10/2024 14 1 227 4 433,57 17 674 2 438,40 04/10/2024 19 816 2 932,54 9 492 1 773,68 07/10/2024 25 2 161 7 588,73 16 726 2 564,87 08/10/2024 17 2 031 6 941,26 16 1 522 5 229,46 09/10/2024 18 1 544 5 289,87 16 1 197 4 133,83 10/10/2024 26 2 548 8 512,55 15 1 481 4 954,99 11/10/2024 14 1 329 4 625,70 47 4 113 14 227,48 14/10/2024 32 2 303 8 132,71 17 1 220 4 369,86 15/10/2024 26 3 077 10 480,78 13 758 2 575,60 16/10/2024 18 1 226 4 101,25 13 1 136 3 826,74 17/10/2024 15 1 131 3 734,54 13 896 2 984,03 18/10/2024 9 1 083 3 675,00 42 2 753 9 459,01 21/10/2024 17 1 104 3 952,18 23 2 341 8 449,43 22/10/2024 15 895 3 385,48 49 3 698 14 012,40 23/10/2024 13 631 2 458,44 14 1 016 3 978,61 24/10/2024 19 1 605 6 286,91 28 1 452 5 725,80 25/10/2024 37 3 589 13 618,04 22 1 571 5 889,74 28/10/2024 11 1 468 5 634,67 14 1 623 6 269,82 29/10/2024 24 2 137 8 052,88 17 604 2 274,66 30/10/2024 29 2 371 8 796,75 16 1 179 4 420,70 31/10/2024 19 1 751 6 356,95 16 908 3 325,28 01/11/2024 5 220 798,39 7 313 1 146,09 04/11/2024 12 1 257 4 529,42 13 1 034 3 764,59 05/11/2024 17 2 315 8 275,66 9 528 1 897,37 06/11/2024 9 1 293 4 594,22 16 1 614 5 768,80 07/11/2024 13 2 410 8 376,14 6 378 1 342,25 08/11/2024 6 783 2 705,52 22 1 475 5 141,96 11/11/2024 11 568 1 963,94 16 1 163 4 079,94 12/11/2024 17 1 439 5 052,22 19 1 089 3 859,74 13/11/2024 4 246 889,24 14 709 2 555,35 14/11/2024 13 881 3 172,47 15 737 2 679,84 15/11/2024 9 391 1 399,51 11 216 784,08 18/11/2024 25 1 701 6 048,37 7 397 1 408,36 19/11/2024 30 3 258 11 192,19 15 1 534 5 283,16 20/11/2024 11 1 005 3 383,24 6 586 1 977,77 21/11/2024 14 1 434 4 749,42 8 469 1 563,85 22/11/2024 14 928 3 080,01 14 902 3 026,46 25/11/2024 8 737 2 429,82 3 471 1 561,63 26/11/2024 7 707 2 357,28 19 1 042 3 497,69 27/11/2024 46 5 946 18 813,99 26 2 255 7 008,77 28/11/2024 4 139 422,66 1 1 3,14 29/11/2024 8 786 2 379,58 5 568 1 733,96 02/12/2024 11 1 603 4 832,24 2 101 315,63 03/12/2024 33 4 857 13 815,83 14 1 622 4 560,80 04/12/2024 8 1 625 4 634,82 38 3 099 8 918,14 05/12/2024 5 813 2 315,09 16 571 1 641,63 06/12/2024 8 828 2 350,14 9 477 1 368,50 09/12/2024 7 517 1 474,33 5 289 832,32 10/12/2024 7 1 024 2 900,23 8 422 1 201,79 11/12/2024 8 479 1 345,99 13 595 1 688,08 12/12/2024 13 1 126 3 139,24 12 826 2 328,51 13/12/2024 1 1 2,83 9 248 701,84 16/12/2024 4 480 1 345,17 1 1 2,85 17/12/2024 24 3 839 10 454,00 10 1 501 4 113,54 18/12/2024 24 3 868 10 121,93 10 903 2 432,56 19/12/2024 43 7 237 17 420,07 11 493 1 251,76 20/12/2024 7 869 2 111,62 34 4 351 10 509,92 23/12/2024 4 394 1 018,24 54 7 588 19 419,00 24/12/2024 10 1 418 3 784,27 12 1 499 4 068,54 27/12/2024 27 3 885 10 951,76 74 8 468 23 912,13 30/12/2024 4 441 1 288,89 23 1 590 4 754,10 31/12/2024 4 661 1 946,69 6 37 110,63