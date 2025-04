Lhyfe: attribution par l'Etat d'une subvention de 149 ME information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 16:31









(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce la confirmation de l'attribution par l'Etat français d'une subvention de 149 ME pour son site de production d'hydrogène vert.



Ce site est situé à proximité du Grand Canal du Havre. Il sera d'une capacité pouvant aller jusqu'à 34 tonnes/jour.



En 2022, la Commission européenne avait sélectionné ce projet dans le cadre de la 3ème vague de PIIEC (Projets Importants d'Intérêt Européen Commun) sur l'hydrogène.



Lhyfe va percevoir d'ici juin 2025 une première avance de 18 ME qui lui permettra de couvrir les investissements déjà réalisés depuis 2022 et de lancer les suivants.



Une seconde tranche d'avance sera débloquée dans les mois suivants en fonction de l'atteinte de jalons précisés au contrat sur une durée de 4 ans et pour un montant total maximum de 149 ME.



Le site de production de Lhyfe, qui sera situé sur un terrain de 2,8 hectares à Gonfreville-l'Orcher, devrait voir le jour en 2029. Il sera ainsi l'un des premiers sites de production à grande échelle d'hydrogène décarboné.





