LHYFE : A Le Cheylas, Lhyfe pose aujourd'hui la 1ère pierre de son plus grand site de production français d'hydrogène vert, et donne ainsi le coup d'envoi d'une production à grande échelle en Auvergne-Rhône-Alpes

Une capacité doublée par rapport à sa conception initiale : ce site produira jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour sur l'ancien site de stockage des déchets de l'aciérie de la commune de Le Cheylas.

Il s'agira du 1 er site de Lhyfe en Auvergne-Rhône-Alpes, de son plus grand site en France avec 10 MW de capacité d'électrolyse installée.

Il contribuera à décarboner la mobilité - notamment en alimentant les stations du réseau HYmpulsion - et l'industrie locale, pour remplacer en particulier l'hydrogène gris.

La première pierre sera posée aujourd'hui, en présence de M. Kovacs, Vice-président délégué à l'environnement et à l'écologie positive de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Nantes et Lyon (France), le 18 octobre 2024, 6h30 – Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l'industrie, donne aujourd'hui le coup d'envoi de la production à grande échelle d'hydrogène vert en Auvergne-Rhône-Alpes. Objectif : produire de l'hydrogène vert localement, à partir d'électricité renouvelable et d'électrolyse de l'eau, pour décarboner la mobilité et l'industrie sur le territoire.

Une capacité de production de 4 tonnes par jour

Lhyfe démarre aujourd'hui officiellement la construction de son usine de production d'hydrogène vert située à Le Cheylas, sur l'ancien site de stockage des déchets de l'aciériste Ascométal, sur une parcelle de 7 000 m2. Le projet contribuera à la réindustrialisation de cette friche industrielle, initiée par son actuel propriétaire SLS Actiparc Sillon Alpin.

Initialement prévu pour produire jusqu'à 2 t / jour (5 MW), ce site, baptisé « Lhyfe Le Cheylas », aura finalement dès sa mise en service, prévue début 2026, une capacité de production de 4 t / jour (correspondant à une capacité d'électrolyse installée de 10 MW) afin de répondre à la demande d'un marché local particulièrement dynamique. Ce doublement de sa capacité en fera le plus grand site français de Lhyfe (les suivants sont Bessières et Buléon, de 5 MW chacun).

« Pure player » et pionnier de l'hydrogène vert, Lhyfe produit son hydrogène par électrolyse de l'eau et utilise une électricité issue des énergies renouvelables fournie par des producteurs nationaux. L'entreprise a déjà installé quatre sites de production : trois en France et un en Allemagne.

Décarboner la mobilité et l'industrie dans une région pionnière sur l'hydrogène vert

Cet hydrogène vert a deux finalités : décarboner les transports lourds et intensifs (notamment les camions, les bus, etc.), et l'industrie.

Première région industrielle de France en termes d'emploi, Auvergne-Rhône-Alpes se positionne à l'avant-garde du déploiement de l'hydrogène pour la mobilité et l'industrie en Europe. Elle a lancé ses premiers projets dès 2017, avec notamment le projet Zero Emission Valley (ZEV), porté par la Région et mis en œuvre par HYmpulsion, et IMAGHyNE (Investment to Maximise the Ambition for Green Hydrogen iN Europe) en 2024. Ce dernier projet, dont Lhyfe est partenaire direct pour son unité de Le Cheylas, vise à développer une économie de l'hydrogène renouvelable et bas carbone en Auvergne-Rhône-Alpes à grande échelle, pleinement intégrée au système énergétique et répondant aux besoins des secteurs fortement émetteurs de CO2.

Lhyfe a signé un contrat de vente sur dix ans avec HYmpulsion afin d'alimenter prioritairement les stations hydrogène de HYmpulsion situées sur l'arc alpin pour un volume de 600 tonnes par an (soit environ 1,6 t / jour) sur une durée totale de 10 ans. 6 stations ont déjà été inaugurées sur l'ensemble du réseau HYmpulsion, 7 autres sont actuellement en construction.

Avec une capacité de production totale de 4 tonnes par jour, Lhyfe pourra également répondre aux besoins importants des industriels de la région, en remplacement de l'hydrogène gris et du gaz naturel notamment, dans des secteurs tels que la métallurgie, la micro-électronique, la chimie…

Avec Le Cheylas, Lhyfe ambitionne de contribuer aux objectifs ambitieux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : favoriser le développement de la mobilité propre et de l'industrie décarbonée, et l'amélioration de la qualité de l'air dans les vallées alpines.

Un projet qui bénéficie du soutien de l'Europe, à travers la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Le site Lhyfe Le Cheylas a reçu le soutien du Fonds de Transition Juste, dans le cadre du Programme européen régional 2021-2027 mis en œuvre par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en étroite collaboration avec les territoires concernés. La subvention contractualisée s'élève à 5,5 millions d'euros.

Le projet bénéficie également d'un soutien financier du Clean Hydrogen Partnership dans le cadre du projet européen de grande vallée hydrogène IMAGHyNE, coordonné par la Région. La subvention contractualisée dans ce cadre s'élève à 0,75 million d'euros.

Thierry Kovacs, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes délégué à l'environnement et à l'écologie positive : « Dès 2017, sous l'impulsion du Président Laurent WAUQUIEZ, la Région s'est investie dans la filière H2. Le déploiement de sa stratégie régionale, adoptée en 2020 et mise en œuvre aujourd'hui sous l'autorité du Président Fabrice PANNEKOUCKE, a fait d'Auvergne-Rhône-Alpes la région pionnière de l'hydrogène. Les projets Zero Emission Valley et IMAGHyNE sont des inspirations pour les Régions de France et d'Europe. Les financements européens sont un levier important pour accompagner cette transition vers une économie neutre en carbone. Sur la période 2021-2027, près de 77 M€ de FTJ seront consacrés à cet enjeu sur les territoires éligibles du Rhône et de l'Isère. Ainsi, la Région mobilise ce fonds pour soutenir la filière hydrogène créatrice d'emplois. Le projet d'électrolyseur Lhyfe en est un bel exemple qui, avec le soutien de la Région et de l'Europe, peut installer son plus grand site de production d'hydrogène vert, maillon essentiel de la chaine de valeur en Auvergne-Rhône-Alpes.»

Thierry Raevel, Président d'HYmpulsion et Directeur des Relations Parlementaires et des Territoires d'ENGIE : « Au-delà des enjeux nationaux de sureté d'approvisionnement énergétique, l'hydrogène répond à un triple enjeu de nos territoires : décarbonation de la mobilité légère et lourde, amélioration de la qualité de l'air dans nos vallées, et création d'emplois locaux. Nous sommes fiers d'établir ce partenariat avec Lhyfe pour la production de l'hydrogène renouvelable. Ce projet nous permettra d'alimenter les stations Hympulsion, en complément à l'hydrogène issu de notre électrolyseur de 2 MW (environ 800Kg hydrogène/jour). »

Mathieu Janin, Président de SLS ACTIPARC : « Nous sommes extrêmement fiers d'accueillir Lhyfe sur le site de SLS ACTIPARC, une entreprise innovante et pionnière dans la production d'hydrogène vert. L'installation de Lhyfe sur notre parc témoigne non seulement de notre engagement en faveur du développement durable, mais aussi de notre volonté d'accompagner des projets d'avant-garde dans la transition énergétique. L'hydrogène vert représente une solution d'avenir pour répondre aux défis climatiques et énergétiques que nous connaissons. Le choix de Lhyfe de s'implanter ici est une reconnaissance de la pertinence de nos infrastructures et de notre capacité à soutenir des acteurs clés de l'industrie de demain. Ensemble, nous contribuons à bâtir un écosystème industriel plus propre, plus durable et plus résilient. Nous saluons leur travail et sommes impatients de voir les résultats concrets de cette collaboration en faveur d'une énergie plus respectueuse de l'environnement. Ce partenariat est une opportunité pour tout le territoire de bénéficier de cette dynamique et d'ouvrir la voie à d'autres projets d'innovation verte. »

Matthieu Guesné, fondateur et Président Directeur-général de Lhyfe : « Nous saluons le caractère lucide, visionnaire et volontaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a souhaité dès 2017 développer la filière de l'hydrogène vert pour décarboner sa mobilité et son tissu industriel, et qui a su par la suite apporter un soutien sans faille et d'une grande efficacité aux entreprises telles que la nôtre. Ce soutien nous permet aujourd'hui de démarrer la construction de notre plus grand site de production français. Le développement favorable de l'écosystème nous a en effet permis de gagner du temps, en installant dès à présent la version augmentée de notre site. Nous allons désormais rencontrer les nombreux industriels de la région, afin d'échanger sur leurs besoins. »

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Depuis, elle a installé trois nouveaux sites, et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 200 collaborateurs à fin juin 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE). Lhyfe.com

Accédez au Kit Média de Lhyfe (dossier de presse et images)



A propos de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

L'investissement de la Région dans la filière H2 depuis 2017, sous l'impulsion du Président Laurent WAUQUIEZ , et le vote de la Stratégie régionale H2 en 2020 que nous mettons en œuvre ont fait de la Région la pionnière de l'hydrogène en France, voir en Europe : Première grande étape avec le projet Zéro Emission Valley en 2018, co-financé par l'Union européenne et l'ADEME, et la création en 2019 de la société Hympulsion (partenariat public privé innovant avec prise de participation de la Région aux côtés d'Engie, Michelin, la Banque des territoires et du Crédit Agricole). L'objectif est un premier maillage du territoire régional pour développer la mobilité H2 (d'abord légère et intensive puis de plus en plus lourde avec VUL, bus, cars et trains) ; Les résultats tangibles obtenus : 6 stations ouvertes à ce jour, 13 d'ici le premier semestre 2025 et près de 150 véhicules légers aidés, 300 d'ici la fin de l'année 2024. Arrivée des premiers véhicules lourds, dont les premiers cars rétrofités H2 de la Région au printemps 2025.

Deuxième étape majeure depuis le 1er janvier 2024, la coordination de la Grande Vallée Hydrogène, IMAGHyNE, lauréate 2023 du Clean Hydrogen Partnership : un budget de 200M€ d'investissements couvrant toute la chaine de valeur depuis la production, le stockage, le transport, la distribution jusqu'aux usages industriels et mobilité. LHYFE est l'un des 40 partenaire et le pilote du volet production. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est autorité de gestion du fonds européen FTJ (Fonds pour une transition juste) qui a pour objectif d'accompagner le développement économique et la transition des territoires vers une économie neutre en carbone. L'enveloppe allouée aux territoires éligibles du Rhône et de l'Isère est de 77M€. Parmi les thématiques soutenues par le FTJ, la Région a fait le choix d'inclure la thématique de l'Hydrogène afin d'accompagner le dynamisme de cette filière créatrice d'emploi sur le territoire. www.europeenauvergnerhonealpes.fr



A propos d'HYmpulsion

Issu d'une alliance entre acteurs publics et privés tels que la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ENGIE, Michelin, le Crédit Agricole et la Banque des Territoires, HYmpulsion est le pionnier d'une mobilité hydrogène renouvelable pour propulser la connexion entre les territoires.

A travers la construction et l'exploitation de plus de 15 stations d'hydrogène renouvelable, notamment alimentées par un électrolyseur de 2 MégaWatts, HYmpulsion concrétise la mise en place d'une mobilité respectueuse de l'environnement, performante et fiable.

Les objectifs visés sont : Tisser un réseau qui interconnecte les territoires,

Faciliter la mise en circulation de plus de 1000 véhicules à hydrogène, avec l'appui de subventions et la mise en place de partenariats. et ainsi contribuer à la réduction des émissions et à l'atteinte de nos objectifs climatiques. Son rôle dépasse la simple construction d'infrastructures. Entreprise, grands comptes, flottes, collectivités… HYmpulsion accompagne et soutient les organisations dans leur transition bas carbone.

En savoir plus : hympulsion.com



A propos d'IMAGHyNE (Investment to Maximise the Ambition for Green Hydrogen iN Europe)

IMAGHyNE est un projet de grande vallée hydrogène, coordonné par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, lauréat de l'appel à projet 2023 du Clean Hydrogen Partnership (CHP). D'une durée de 6 ans (2024-2029), avec un budget total de 200M€ dont 20M€ de subvetntion, il est porté par 40 partenaires situés dans 6 pays : France, Italie, Espagne, Portugal, Suisse, Allemagne.

Il vise à développer une économie de l'hydrogène renouvelable et bas carbone en Auvergne-Rhône-Alpes à grande échelle, pleinement intégré au système énergétique et répondant aux besoins des secteurs fortement émetteurs de CO2.

MAGHyNE accélèrera considérablement le développement des technologies de l'hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes avec le déploiement d'une économie de l'hydrogène couvrant l'ensemble de la chaine de valeur : la production d'hydrogène renouvelable et bas carbone, sn stockage en cavité saline, son transport, et la distribution pour des usages industriels, énergie et mobilité.

Les chiffres clés : 57 MW de nouvelle capacité d'électrolyse, correspondant à 8000 t/an d'hydrogène dont 4000t/an d'hydrogène renouvelable

44 tonnes de capacité de stockage en cavité saline

2 pipelines et 20 tubes trailers

13 stations de distribution

250 véhicules lourds, utilitaires et hors-route

1 générateur de 4 MW fonctionnant avec une pile à hydrogène

A propos SLS Actiparc

SLS ACTIPARC, pépinière d'entrepreneurs à énergies positives est Située au cœur d'un pôle stratégique, entre Chambéry et Grenoble dans la vallée du gresivaudan, SLS ACTIPARC met à disposition des entreprises des infrastructures modernes et adaptées pour favoriser leur croissance et leur performance. Notre mission est de créer un environnement propice à l'innovation et à la collaboration, en attirant des acteurs de divers secteurs, avec une attention particulière pour ceux engagés dans une réindustrialisation verte et sociale, favorisant à la fois la transition écologique et le progrès social. SLS ACTIPARC est également une entreprise handi engagée, qui œuvre activement pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous avons à cœur de promouvoir la diversité et l'accessibilité au sein de nos équipes et de nos espaces.



