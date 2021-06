LGIM se désengage de quatre entreprises face aux risques climatiques

(NEWSManagers.com) - La société de gestion britannique Legal & General Investment Management (LGIM) va se désengager de quatre entreprises, en raison de l'insuffisance de mesures prises pour faire face aux risques posés par le changement climatique. Cette annonce est contenue dans son rapport annuel Climate Impact Pledge.

LGIM cédera ses parts dans Industrial and Commercial Bank of China, AIG, PPL Corporation et China Mengniu Dairy. Pour la partie actions, cela représente 46 millions d'euros de titres en portefeuille, sachant que les gérants crédit sont en train de céder leurs titres. Ces entreprises s'ajoutent à China Construction Bank, MetLife, Japan Post, KEPCO, ExxonMobil, Rosneft, Sysco, Hormel et Loblaw, qui restent sur la liste d'exclusion de LGIM et qui n'ont pas encore pris les mesures substantielles requises pour justifier leur réintégration.

En revanche, l' entreprise alimentaire américaine Kroger, qui figurait précédemment sur sa liste d'exclusion, sera réintégrée dans les fonds concernés suite à l'amélioration de ses politiques de déforestation et de ses informations, ainsi qu'à ses efforts pour promouvoir les produits à base de plantes qui ont un impact moindre sur le climat.