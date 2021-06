LGIM s' associe à Universal Investment dans les pays germanophones

(NEWSManagers.com) - La société de gestion britannique Legal & General Investment Management (LGIM) s' est associée à l' allemande Universal Investment pour créer le fonds UI LGIM Emerging Market Debt Absolute Return Bond Fund, sur la dette émergente.

" Ce lancement marque le début d' un partenariat stratégique entre les deux sociétés de gestion dans la région germanophone " , souligne un communiqué. Cela s' inscrit dans le cadre des projets de croissance de LGIM dans les pays germanophones et dans toute l'Europe.

Le fonds issu du partenariat est géré activement par l' équipe dette émergente de LGIM, qui supervise 2,7 milliards d' euros sur ces marchés. Il se base sur la stratégie Emerging Market Absolute Return de la société lancée en mars 2015. Il détiendra entre 50 et 100 positions, avec une note de crédit moyenne de BB à BBB et une maturité comprise entre 2,5 ans et 4,5 ans. De plus, des critères ESG seront pris en compte au niveau des pays et des entreprises.

Le fonds s' adressera aux investisseurs institutionnels. Il est déjà enregistré à la vente en Allemagne. Il sera aussi agréé en Autriche et en Suisse.