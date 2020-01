LGIM recrute pour son équipe wholesale en Allemagne

(NEWSManagers.com) - Legal & General Investment Management (LGIM) renforce son équipe wholesale, dirigée par Philipp Graf von Königsmarck, avec le recrutement de Patrick Hanser en qualité de vendeur senior avec effet immédiat. Dans cette fonction nouvellement créée, Patrick Hanser, qui sera basé à Francfort, sera responsable de l'acquisition clients et de l'accompagnement des family offices, des fonds de fonds, des gestionnaires d'actifs, des conseillers financiers indépendants, des sélectionneurs de fonds dans les banques et plateformes de fonds, et des divisions de banque privée, en Allemagne et en Autriche.

Patrick Hanser travaillait précédemment chez Degroof Petercam Asset Management, ou il était chargé de la distribution institutionnelle, et auparavant chez Metropole Gestion, où il était responsable de l'acquisition et de l'accompagnement des clients wholesale et institutionnels.