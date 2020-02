LGIM Real Assets nomme une responsable de l' ESG

(NEWSManagers.com) - LGIM Real Assets vient de nommer Shuen Chan en tant que responsable de l' ESG (environnement, social et gouvernance).

L' intéressée vient de Sustineri, une société de conseil dans l' ESG qu' elle a co-fondée et qui aide les investisseurs à investir de manière durable. Elle sera rattachée à Rob Martin, directeur de la stratégie et de l' ESG de LGIM Real Assets, et elle travaillera en étroite collaboration avec Malcolm Hanna, sustainability manager de LGIM Real Assets.

Shuen Chan va prendre la main sur l' ESG et aidera Legal & General à atteindre son objectif stratégique d' intégrer la durabilité dans tous les domaines de son activité immobilières. Elle se concentrera sur la plate-forme d' immobilier coté de LGIM Real Assets et son portefeuille de crédit privé, incluant les infrastructures.