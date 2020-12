LGIM lance un fonds indiciel ESG sur les émergents avec AP1

(NEWSManagers.com) - Legal & General Investment Management (LGIM) a lancé le L&G Emerging Market Equity Future Core [Index] Fund en coopération avec le fonds de pension suédois AP1. L' objectif était de concevoir une solution de gestion indicielle prenant en compte de multiples dimensions ESG.

Les actifs du portefeuille seront alloués en fonction des notes obtenues par les entreprises sur les critères ESG. Celles qui ont de bonnes notes seront plus fortement pondérées par rapport à leur capitalisation boursière, tandis que celles qui sont mal notées seront sous-pondérées. Les entreprises seront informées des améliorations qu' elles doivent réaliser.

Le fonds suit l' indice Solactive L&G Emerging Markets Future Core, qui a été conçu par LGIM et qui est calculé par l' allemand Solactive. L' indice se compose de moyennes et grandes capitalisations de 26 marchés émergents qui, outre les exclusions des secteurs de l'énergie et du tabac, appliquent des critères d'exclusion pour la participation à des produits liés à la production d'énergie nucléaire, aux armes d'assaut et controversées, au charbon et au charbon thermique, à la production et à la vente au détail de tabac, à l'extraction de sables bitumineux, au cannabis à usage récréatif, aux jeux de hasard et à la violation répétée des principes du Pacte mondial des Nations unies.

Le fonds pourra être souscrit par des investisseurs institutionnels et wholesale en Europe. Il est enregistré au Danemark, en Finlande, en Allemagne, en Irlande, en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Il sera par la suite agréé en Autriche et en Suisse.