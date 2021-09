LGIM lance un fonds actions monde aligné sur l' Accord de Paris

(NEWSManagers.com) - Legal & General Investment Management (LGIM) a lancé le fonds L&G ESG Paris Aligned World Equity Index Fund à destination des investisseurs institutionnels au Royaume-Uni et en Europe.

L'objectif d'investissement de ce fonds actions monde est de fournir une exposition à des entreprises affichant de faibles émissions de carbone en vue d'atteindre l'objectif de l'Accord de Paris. Classé article 9, le fonds cherche à atteindre cet objectif en suivant la performance de l'indice Solactive L&G Developed Markets Paris Aligned ESG SDG.

Le fonds a déjà obtenu le soutien de plusieurs investisseurs institutionnels, notamment le London Borough of Newham Local Council, qui a investi environ 605 millions d'euros, et des fonds de pension irlandais. Dans le cadre de son engagement plus large envers les principes ESG, la plateforme d'actifs alternatifs de Legal & General, Legal & General Capital, a également investi 116 millions d'euros dans le fonds.

Le fonds est un véhicule UCITS Common Contractual Fund (CCF) domicilié en Irlande. Il est agréé au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, au Danemark et en Finlande, et le sera également en Suède et en Allemagne. Le Fonds s'adresse aux investisseurs institutionnels.