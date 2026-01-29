LG Energy Solution réduit sa perte d'exploitation au quatrième trimestre grâce à la demande de stockage d'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe sud-coréen LG Energy Solution (LGES) 373220.KS a fait état jeudi d'une perte d'exploitation réduite pour le quatrième trimestre, la forte demande de batteries pour les systèmes de stockage d'énergie ayant permis d'atténuer l'impact du ralentissement des ventes de véhicules électriques.

LGES, qui fournit notamment Tesla TSLA.O , General Motors

GM.N et Hyundai Motor 005380.KS , a enregistré une perte d'exploitation de 122 milliards de wons (85,50 millions de dollars) pour la période octobre-décembre, conformément aux prévisions antérieures.

Ce chiffre est à comparer à la perte de 226 milliards de wons enregistrée un an plus tôt.

La société aurait enregistré une perte d'exploitation de 455 milliards de wons sans un crédit d'impôt reçu au titre de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, selon une déclaration réglementaire.

(1 $ = 1 426,9800 wons)