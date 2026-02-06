LG Energy Solution rachète à Stellantis sa participation dans la coentreprise canadienne pour 100 dollars, alors que la demande de VE faiblit

LG Energy Solution rachète la participation de Stellantis dans la coentreprise canadienne

Stellantis enregistre des charges de 26,5 milliards de dollars dans le cadre d'un changement de stratégie

LG aux prises avec les retombées de la politique de Trump

Le sud-coréen LG Energy Solution

373220.KS a déclaré vendredi qu'il prévoyait d'acheter la participation de 49% détenue par Stellantis STLAM.MI dans leur coentreprise de batteries au Canada pour un montant nominal de 100 dollars.

Stellantis a également déclaré vendredi qu'elle comptabiliserait des charges d'environ 22,2 milliards d'euros ( 26,5 milliards de dollars) au cours du second semestre de l'année dernière, car le constructeur automobile franco-italien réduit ses plans de développement de véhicules électriques et entame un "changement stratégique"

Stellantis et LGES sont les dernières entreprises à faire les frais de la stagnation de la demande de VE sous l'administration Trump, qui a supprimé l'an dernier un crédit d'impôt à la consommation pour l'achat de VE.

Stellantis et LG avaient dévoilé un investissement majeur dans une coentreprise en Ontario, au Canada, en 2022, dans le cadre de l'ambitieuse stratégie d'électrification du constructeur automobile. Plus de 5 milliards de dollars canadiens (3,65 milliards de dollars) ont été investis dans l'usine à ce jour, a déclaré LG dans un communiqué.

LG Energy Solution a déclaré que l'usine, appelée NextStar Energy, se concentrera sur les batteries pour les systèmes de stockage d'énergie, ajoutant qu'elle fournira des batteries pour véhicules électriques à Stellantis et à d'autres clients nord-américains.

"La pleine propriété de NextStar Energy nous permettra de répondre rapidement à la demande croissante du marché des systèmes de stockage d'énergie", a déclaré David Kim, directeur général de LG Energy Solution, dans un communiqué.

LG Energy Solution a lancé une série de coentreprises de batteries avec les principaux constructeurs automobiles en Amérique du Nord pendant l'administration de l'ancien président Joe Biden, ce qui a favorisé l'adoption des véhicules électriques.Mais l'année dernière, LG Energy Solution s'est mis d'accord avec General Motors GM.N pour racheter la participation de ce dernier dans leur usine de batteries en coentreprise à Lansing, dans le Michigan.

L'entreprise sud-coréenne de batteries est aux prises avec les retombées de l'annulation d'importants contrats de batteries, notamment un accord de plusieurs milliards de dollars avec Ford F.N . (1 $ = 1,3688 dollar canadien)