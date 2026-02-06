 Aller au contenu principal
LG Energy Solution met fin à l'co-entreprise avec Stellantis dans le domaine des batteries au Canada
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 08:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne LG Energy Solution 373220.KS a déclaré vendredi qu'elle prévoyait d'acheter la totalité de la participation détenue par Stellantis

STLAM.MI dans leur coentreprise de batteries au Canada pour un montant nominal de 100 dollars.

