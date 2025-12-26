LG Energy Solution annule une commande de batteries d'une valeur de 3,9 billions de wons auprès de Freudenberg

Le fabricant sud-coréen de batteries LG Energy Solution (LGES) 373220.KS a annulé un contrat de 3,9 billions de wons (2,7 milliards de dollars) avec Freudenberg Battery Power Systems, a déclaré l'entreprise dans un document réglementaire vendredi.

LG Energy Solution a déclaré qu'elle avait convenu avec Freudenberg Battery Power Systems de mettre fin au contrat après que Freudenberg a abandonné ses plans pour ses activités dans le domaine des batteries.

L'annonce intervient une semaine après que LGES a perdu un autre contrat, lorsque Ford Motor F.N a mis fin à un contrat de fourniture de batteries pour véhicules électriques d'une valeur d'environ 9,6 billions de wons.

Ford a déclaré qu'il prendrait une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et mettrait au rebut plusieurs modèles de véhicules électriques, un exemple dramatique du retrait de l'industrie automobile des modèles alimentés par batterie en réponse aux politiques de l'administration Trump et à l'affaiblissement de la demande de VE.

La résiliation du contrat signifie que LGES perdra environ 13,5 billions de wons de revenus attendus en moins de 10 jours, y compris de Ford, soit plus de la moitié de ses 25,62 billions de wons de revenus de l'année dernière.

LGES a déclaré mercredi qu'elle vendait un bâtiment d'usine et des actifs dans l'État américain de l'Ohio à Honda Development and Manufacturing of America pour 2,86 milliards de dollars afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle de la coentreprise.