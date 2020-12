LFIS trouve un nouvel actionnaire

(NEWSManagers.com) - LFIS aborde une nouvelle étape de son développement après la sortie totale du capital de son actionnaire historique La Française.

La société canadienne de private equity Walter Global Asset Management a annoncé ce lundi avoir pris une participation minoritaire " significative " dans la société de gestion française. Contactée par NewsManagers, LFIS n' a pas souhaité dévoiler l' ampleur de la participation, mais une porte-parole indique qu'elle est supérieure à 20 % et que les associés fondateurs et les salariés clés de l'entreprise détiennent le reste du capital. Selon nos informations, cette part serait de 40 %.

Cette entrée au capital intervient après la cession de la participation minoritaire que détenait encore La Française le 30 novembre dernier.

La Française avait décidé en décembre 2019 de sortir du capital de LFIS dont elle détenait 51 % et comptait se défaire du solde de 20 % qui lui restait, comme l' avait annoncé Patrick Rivière, le président du directoire, dans un entretien à NewsManagers réalisé en octobre dernier. Le groupe ne coupe pas totalement les ponts avec son ancienne filiale puisqu' elle continuera à fournir certaines fonctions supports à LFIS jusqu' en 2022. Cette dernière ne pourra plus utiliser le nom de La Française, mais seulement l'acronyme, comme l'a dit Patrick Rivière.

LFIS a été fondée en 2013 avec d' anciennes équipes de la Société Générale et le soutien de La Française. Spécialisée dans la gestion quantitative, elle gère 11 milliards de dollars d' encours pour une clientèle internationale.

Le choix d' un actionnaire canadien n' est pas le fruit du hasard, car la société laisse entendre qu' elle est bien implantée dans ce pays, même si elle n'a pas de présence physique. Les clients canadiens représentent 20 % des fonds alternatifs de LFIS, précise une porte-parole. Walter Global AM, pour qui il s' agit du troisième investissement en Europe, est censé lui permettre de se renforcer sur ce marché et de se développer dans toute l' Amérique du Nord. L' investisseur canadien, spécialiste du secteur de la gestion d' actifs, compte aider LFIS à se développer de manière organique et externe.

" Nous voyons en Walter GAM un partenaire international de long terme alors que nous entamons la prochaine phase de notre croissance sur le marché nord-américain " , commente Arnaud Sarfati, cofondateur et directeur général de LFIS.