LFDE recrute un responsable de l' Italie

(NEWSManagers.com) - La Financière de l' Echiquier (LFDE) a recruté Marco Negri au poste de responsable pays pour l' Italie. Il succède à Alessandro Arrighi, qui est désormais responsable des distributeurs retail chez GAM en Italie.

A la tête d' une équipe de 5 personnes, et sous la responsabilité de Bettina Ducat, directrice générale, Marco Negri a pour mission " d' accélérer le développement des encours de LFDE dans le pays auprès d' une clientèle retail, wholesale, de banques privées, et d' institutionnels, et d' accroître la notoriété de la marque en Italie " , selon un communiqué.

Marco Negri vient de Legg Mason Global Asset Management, qui vient d' être racheté par Franklin Templeton, où il était responsable de l' Europe du Sud depuis 2017. Il a aussi travaillé pour Dexia Asset Management, UBS Global Asset Management.