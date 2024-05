LFDE : les analystes revoient à la hausse leurs estimations pour 2024 en Europe

Selon le gérant, deux tendances se dégagent. En Europe, depuis avril, les analystes revoient à la hausse leurs estimations pour 2024 : le ratio révisions à la hausse contre révisions à la baisse est désormais supérieur à 1, signe que la reprise est largement diffusée. Aux Etats-Unis, si elles sont revues à la hausse, les attentes se concentrent sur le cercle restreint des 7 plus grandes capitalisations boursières. D'ailleurs, lorsqu'on les exclut du S&P 500, les bénéfices des 493 autres entreprises ont été revus à la baisse pour 2024.

"La bonne tenue des chiffres macroéconomiques aux Etats-Unis et le rebond de la croissance européenne, après avoir été atone 5 trimestres d'affilée, se traduisent par des révisions haussières des bénéfices attendus sur l'exercice 2024 des deux côtés de l'Atlantique", poursuit LFDE.

Leur objectif : surprendre à la hausse le jour J et guider les attentes des prochains trimestres vers le haut.

