LFDE lance un fonds à impact sur le climat

(NEWSManagers.com) - La Financière de l' Echiquier (LFDE) lance son deuxième fonds à impact, Echiquier Climate Impact Europe, destiné à contribuer à la transition climatique en Europe en investissant dans des entreprises " responsables et engagées " .

Ce fonds est investi dans des actions européennes selon la méthodologie propriétaire ESG de LFDE et selon une autre méthodologie propriétaire permettant d' établir un score de " Maturité Climat" des entreprises.

Conçue en partenariat avec I Care & Consult, cette nouvelle méthodologie climat est à la fois rétrospective (relative aux actions déjà mises en oeuvre) et prospective (potentiel d' amélioration), quantitative et qualitative. Elle intègre 3 critères d' évaluation : la gouvernance climatique (30% du score), l'engagement climat (60% du score) et la transition juste (10% du score).

Le fonds vise 3 profils d'entreprises complémentaires et représentatives de l'économie européenne, tous secteurs confondus, avec des capitalisations boursières supérieures à 100 millions d'euros : les entreprises qui fournissent des produits et services contribuant à réduire les émissions de CO2 de leurs clients (solutions) ; les entreprises qui ont les politiques climatiques les plus ambitieuses (pionnières) ; et les entreprises qui amorcent leur transition et l'intégration des enjeux climatiques dans leur stratégie même si la trajectoire reste à améliorer (transition).

Le lancement de ce fonds s' inscrit dans le cadre de la formalisation de la stratégie climat de LFDE dont le déploiement opérationnel est en cours. Cette stratégie impliquera notamment la formation de ses dirigeants et de l' ensemble des équipes au climat ainsi qu' une intégration approfondie du climat dans la politique de gestion des risques de LFDE, précise la société de gestion.

Le nouveau fonds est géré par Adrien Bommelaer et Luc Olivier, ainsi que par Paul Merle, qui vient de rejoindre LFDE en tant que gérant actions large cap européennes de croissance ISR. Il travaillait précédemment pour La Banque Postale Asset Management comme gérant actions thématiques ISR.

L' équipe est également renforcée par l' arrivée de Marion Cohet Boucheron en tant qu' analyste financière. Elle travaillait précédemment pour Mainfirst/Stifel.

Ces recrutements font suite au départ en septembre de Sonia Fasolo et Matthieu Détroyat chez Eleva Capital.

LFDE indique avoir aussi recruté Valentin Vigier et Fanny Herbaut en tant qu' analystes extra-financiers au sein de l' équipe recherche investissement responsable dirigée par Coline Pavot et désormais composée de 4 personnes. Valentin Vigier vient de Trusteam Finance, tandis que Fanny Herbaut est une jeune diplômée.

Enfin, Corentin Hervé, un ancien de LBPAM, rejoint le service clients de LFDE pour s' occuper des sujets ISR.