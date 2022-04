LFDE ajoute une dimension biodiversité à son fonds climat

(NEWSManagers.com) - Le fonds Echiquier Climate Impact Europe, lancé en France en décembre 2020, change de dénomination et devient Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe à compter du 22 mars 2022, annonce La Financière de l’Echiquier. Cela reflète l’intégration de deux objectifs de développement durable (ODD) liés à la biodiversité dans sa stratégie : l’ODD 14 sur la vie aquatique et l’ODD 15 sur la vie terrestre. Ils s’ajoutent aux ODD pris en compte pour le climat, l’ODD 7 sur l’énergie propre et d’un coût abordable et l’ODD 11 sur les villes et communautés durables.

Une partie des frais de gestion de ce fonds à impact financera en 2022 un projet à fort impact social, 100 % Transition. Conçu par Osons Ici et Maintenant, ce programme d’accompagnement favorise l'insertion des jeunes au service de la transition écologique et sociale.

LFDE s’est de plus engagée, dans le cadre du Finance for Biodiversity Pledge, à intégrer d’ici 2024 des critères de biodiversité dans ses analyses, à mesurer l’impact de l’ensemble de ses investissements et à les publier en toute transparence.