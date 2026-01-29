Lexicon Pharma glisse après le dévoilement de son offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier -

** Les actions de Lexicon Pharmaceuticals LXRX.O ont baissé de 5,6 % à 1,36 $ dans les échanges prolongés, alors que la société cherche à lever des fonds

** LXRX, basée au Texas, lance une offre d'actions sur (); la taille de l'opération n'a pas été divulguée

** La société a également l'intention de vendre des actions dans le cadre d'un placement privé à un affilié d'Invus, LP, son principal actionnaire, en même temps que l'offre publique

** La société a l'intention d'utiliser le produit net des transactions pour financer la poursuite de la recherche et du développement de ses médicaments candidats, ainsi que pour son fonds de roulement et d'autres objectifs généraux

** Jefferies et Piper Sandler sont les teneurs de livre conjoints

** Le 21 janvier, les actions de LXRX ont bondi de 19 % pour clôturer à 1,56 $ après que la société ait déclaré que la FDA américaine avait autorisé () l'essai de phase avancée de son médicament contre la douleur nerveuse diabétique, la pilavapadine

** Les actions ont terminé la séance de jeudi en baisse de 4 % à 1,44 $. L'action a augmenté de 25% en début d'année et de ~74% au cours des 12 derniers mois

** La société a une capitalisation boursière d'environ 550 millions de dollars sur la base de 363,5 millions d'actions en circulation au 26 janvier, selon le prospectus ()

** 3 des 5