Lexicon Pharma dégringole après une émission d'actions et un placement privé auprès de l'actionnaire principal

30 janvier -

** Les actions de Lexicon Pharmaceuticals LXRX.O ont chuté de 15 % avant la cloche à 1,21 $ après l'annonce d'une offre publique d'achat de 32 millions d'actions à 1,30 $

** La société biopharmaceutique basée au Texas a annoncé en début de journée () 32 millions d'actions dans le cadre d'une offre publique à 1,30 $ pour un produit brut de 41,6 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote d'environ 10 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société vendra également, dans le cadre d'un placement privé, 22,4 millions d'actions à 1,30 $ et 184 366 actions privilégiées convertibles à 65 $ pour un produit brut de 1 million de dollars à une société affiliée à l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses (IRM) de l'Université d'Ottawa

41.1 million de dollars à une société affiliée à Invus, LP, son principal actionnaire

** En outre, conformément à son droit de préemption, Invus achètera 182 779 actions privilégiées convertibles à 65 dollars pour un produit brut de 11,9 millions de dollars

** Co utilisera le produit net des transactions pour financer la poursuite de la R&D de ses médicaments candidats et pour le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux

** Jefferies et Piper Sandler sont les co-chefs de file de l'appel public à l'épargne

** La société a ~363,5 millions d'actions en circulation au 26 janvier, selon le prospectus ()

** Le 21 janvier, les actions de LXRX ont bondi de 19 % pour clôturer à 1,56 $ après que la société ait déclaré que la FDA américaine avait autorisé () l'essai de phase avancée de son médicament contre la douleur nerveuse diabétique, la pilavapadine

** Jusqu'à jeudi, les actions ont augmenté de ~74% au cours des 12 derniers mois

