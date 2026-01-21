Lexicon augmente grâce à l'approbation par la FDA d'un essai de phase avancée pour un médicament contre les douleurs nerveuses liées au diabète

21 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Lexicon Pharmaceuticals LXRX.O augmentent de 2,16% à 1,34 $ avant la mise sur le marché ** La société a déclaré que la FDA américaine a autorisé l'essai de phase avancée de son médicament expérimental, la pilavapadine, pour le traitement des douleurs nerveuses diabétiques

** La douleur nerveuse diabétique est une condition causée par une glycémie élevée à long terme qui endommage les nerfs

** L'étude de 12 semaines testera une dose quotidienne de 10 mg du médicament expérimental non opioïde contre un placebo

** La pilavapadine de LXRX bloque une protéine impliquée dans la signalisation de la douleur, et les premiers tests ont montré une réduction de la douleur sans affecter les voies opioïdes

** La FDA n'a pas demandé d'études supplémentaires

** Les actions ont augmenté de ~56% en 2025