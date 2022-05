Lexibook: "Un T4 qui conclut une année historique"

Publication du CA 2021-2022



Lexibook clôt son exercice 2021-2022 avec, encore une fois, une excellente publication de chiffre d’affaires. Le CA du groupe s’établit à 45,2 M€, soit une progression annuelle de +66,1%, impliquant une hausse des ventes assez impressionnante au T4 (+175,8%, 8,4M€). Sur l’exercice fiscal, la société aura su parfaitement naviguer entre les tensions liées aux approvisionnements de composants et celles liées au fret pour délivrer une croissance historique et atteindre un niveau de chiffre d’affaires inédit depuis 2015-2016.



Perspectives



Le carnet de commandes du groupe laisse entrevoir un nouveau trimestre de forte croissance pour le T1 2022-2023 et présager d’un nouvel exercice de croissance rentable. Nos estimations sur 2022-2023e captent ces éléments mais sont délibérément conservatrices étant donné 1/ un effet de base colossal et 2/ un contexte économique toujours inflationniste et plus qu’incertain. Nous restons cependant fermement convaincus de l’évolution positive du modèle économique (étoffement de l’offre, digitalisation et internationalisation des ventes) et des fondamentaux de Lexibook, évolution que le marché ne semble pas encore apprécier à sa juste valeur. Pour contextualiser, le titre se valorise actuellement 5,3x l’EV/EBITDA 2023e, soit une décote de près de 40% par rapport à ses pairs et de près de 25% par rapport à sa moyenne trois ans, toute chose égale par ailleurs, alors que la situation financière et les perspectives du groupe n'ont pas été aussi bonnes depuis bien longtemps.



Recommandation



À la suite de cette publication, nous maintenons notre objectif de cours à 7,00€ et réitérons notre recommandation à Achat.