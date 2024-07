Lexibook : ses perspectives ne rassurent pas

(AOF) - Lexibook se replie de 9,12% à 2,89 euros dans le sillage de la publication de ses comptes annuels 2023-2024. Le fabricant de produits électroniques de loisirs a publié un résultat net de 4,99 millions d'euros, en amélioration de 64,1%, et un Ebitda de 7,5 millions d'euros, en croissance de 58,8%. Son chiffre d'affaires sur la période ressort en progression de 14,4% à 58,6 millions d'euros pour une marge de brute de 35,08 millions d'euros sur la période (+25,5%).

Les fonds propres incluant le résultat de l'exercice 2023-2024 s'établissent à 17 millions d'euros, "un niveau historiquement haut pour le groupe", selon un communiqué.

Côté perspectives, l'entreprise espère pouvoir continuer sur sa lancée cette année malgré "l'émergence de nouveaux concurrents" sur les territoires où elle intervient.

Elle table sur une "légère croissance" pour l'exercice 2024/2025 alors que le résultat d'exploitation et le résultat net sont quant à eux attendus en baisse en raison de la hausse des coûts de fret et de la dégradation des parités de change.

"La parité Euro vs dollar américain est moins favorable sur le premier semestre fiscal. Les conditions de fret international se sont également nettement dégradées en raison de la crise du transport maritime en mer rouge. Ceci allonge les délais de livraisons et impacte les coûts de revient sur les produits du groupe et affectera les marges du groupe si elles se maintenaient au niveau actuel ou se dégradaient à nouveau", précise Lexibook.

