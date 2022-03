Lexibook: "Précisions sur la Russie/Nouvelle guidance"

Clarification sur le conflit en Ukraine



A travers un nouveau communiqué, Lexibook a fait le point sur l’impact du conflit en Ukraine pour le groupe, précisant que ce dernier n’a aucune exposition directe au marché russe, ni au marché ukrainien. Cela concerne tout aussi bien les ventes de Lexibook que ses approvisionnements.



Le management rehausse sa guidance de CA annuel



Dans une année de forte croissance pour la société, la direction a annoncé s’attendre désormais à un CA 2021/2022 de minimum 43,0 M€, avec des marges et un RN en forte hausse sur l’exercice. A l’occasion de sa publication du T3, début février, le groupe avait communiqué sur un CA annuel supérieur à 41,0 M€. Cette nouvelle guidance est donc environ 5% supérieure à la précédente et implique une croissance annuelle du chiffre d’affaires de +57,2%, soit une hausse des ventes au T4 de plus de +100% (9m à +52,2%). Cette performance est exceptionnelle à plusieurs égards : 1/ elle matérialise une accélération séquentielle et continue de la croissance depuis le second trimestre (T2 à +30,4%, T3 à +58,9%), 2/ elle est réalisée malgré un effet de base très exigeant (+17,9% en 2020/2021, dont +66,3% au T4 2020/2021) et 3/ elle est à replacer dans le contexte actuel de pénuries et de tensions sur les composants, que Lexibook a plus que réussi à mitiger à travers des anticipations judicieuses sur ses approvisionnements.



Recommandation



À la suite de cette publication et de la mise à jour de nos estimations, notre objectif de cours ressort à 7,00€, offrant près de 90% d’upside. Notre recommandation reste à Achat.