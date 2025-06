Lexibook: le titre grimpe après un exercice 'historique' information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Lexibook bondit de plus de 9% mardi matin à la Bourse de Paris suite à la présentation d'un exercice fiscal 'historique' après cinq années consécutives de croissance.



Le fabricant français de jeux et jouets éducatifs indique que son chiffre d'affaires a progressé de 26,3% à 74 millions d'euros sur son exercice décalé 2024/2025, clos fin mars, grâce notamment à la performance des licences.



Son résultat avant impôts, intérêts financiers, dépréciations et amortissements (Ebitda) a quant à lui augmenté de 30,3% pour s'établir à 9,7 millions d'euros.



La marge brute retraitée ressort, pour sa part, à 60,9% soit une amélioration de 0,5 points de pourcentage par rapport aux 60,4%de l'exercice 2023/2024.



Dans son communiqué, Lexibook explique avoir réussi à maintenir ses tarifs, voir à les augmenter de manière ciblée, et avoir profité du lancement de nouveautés à forte rentabilité.



Ses performances ont par ailleurs été soutenues par le développement des ventes en ligne, le succès des nouveautés et la vigueur de ses licences, en particulier 'Stitch' chez Disney.



Dans ce contexte, son bénéfice net atteint près de 7,4 millions d'euros contre un peu moins de cinq millions un an plus tôt.



Le groupe dit cependant anticiper un exercice 2025-26 'incertain' en raison de l'impact du relèvement des droits de douane américains et du climat de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.



Son activité au premier trimestre est cependant attendue en forte progression grâce à la sortie du film 'Stitch' en mai 2025.



Lexibook fait par ailleurs remarquer que le niveau actuel du dollar américain contre l'euro implique un doublement de la plupart des contrats de couverture de change à un cours défavorable, ce qui devrait là encore affecter ses résultats.



En dépit de ces perspectives prudentes, le titre grimpait de plus de 9% mardi matin à la Bourse de Paris, à tel point que sa cotation a dû être suspendue face à des volumes bien plus étoffés qu'à l'habitude.





Valeurs associées LEXIBOOK LINGUIST 5,1800 EUR Euronext Paris +12,85%