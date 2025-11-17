 Aller au contenu principal
Lexibook entre résultats semestriels en recul et perspectives moroses
information fournie par AOF 17/11/2025 à 10:52

(AOF) - Lexibook a déclaré, à l'issue du premier semestre 2025-2026, un résultat net en chute de 21% à 1,93 million d'euros. Le résultat d'exploitation du fabricant de produits électroniques de loisirs s'affiche en retrait de 5% à 2,33 millions d'euros au 30 septembre 2025. La marge brute semestrielle a progressé de 3.3 millions d'euros, à 18,25 millions d'euros, en hausse de 22%. Le chiffre d'affaires net, en croissance de 24%, s'élève à 30,40 millions d'euros.

Dans un contexte mondial marqué par les incertitudes géopolitiques et politiques, notamment en France, le groupe Lexibook anticipe pour son nouvel exercice une stagnation ou un léger repli de ses ventes.

La croissance attendue aux États-Unis n'est également pas au rendez-vous : les droits de douane ont augmenté sur la totalité des produits du groupe, à hauteur de 30% de plus que les droits existants en 2024. Cette hausse inattendue a forcé le groupe à revoir ses objectifs à la baisse tant sur le chiffre d'affaires aux Etats-Unis que sur les marges.

"En abordant cette deuxième moitié de l'année, nous restons raisonnablement confiants et sommes dorénavant très vigilants sur la consommation des ménages et la performance des licences. Nous concentrons nos efforts sur les challenges à venir en 2026-27", a déclaré Aymeric Le Cottier, président du directoire de Lexibook.

AOF - EN SAVOIR PLUS

