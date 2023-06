Lexibook: "Des résultats solides"

Publication des résultats 2022-2023



Suite à la publication d’un chiffre d’affaire de 51,2 M€ (+13,3%), Lexibook communique sur des résultats plutôt satisfaisants, en ligne avec nos attentes. Le ROC s’établit à 4,3 M€ (marge >8%), un niveau stable par rapport à l’année dernière, et un RN de 3 M€ (vs 3,7 M€ en 2021-2022). La pression du FX sur le premier semestre a été bien atténuée au second, le mix (distribution et produits) a été porteur et les charges opérationnelles ont été globalement maitrisées malgré, notamment, l’effort en marketing mené par la société. Pour l’exercice à venir, bien que l’effet de base devienne de plus en plus exigeant étant donné les bons résultats depuis trois exercices, Lexibook entend poursuivre sur son élan, qui allie croissance et rentabilité.



Perspectives: devenir une marque mondiale



Le groupe devrait poursuivre sa stratégie d’internationalisation et de digitalisation sur l’exercice à venir afin de se rapprocher encore un peu plus du statut de marque mondiale, très convoité par Lexibook. L’accent sera mis sur 1/ le travail autour des licences (parmi lesquelles Paw Patrol et Warner avec Harry Potter et Batman ont connu de récentes extensions géographiques) et 2/ la conquête du marché américain, réputé difficile et concurrentiel. Ce marché devrait commencer à générer un CA significatif en 2024/2025e. Lexibook anticipe par ailleurs un nouvel exercice de croissance rentable, avec un niveau d’activité au T1 2023/2024 qui pourrait être similaire à celui du T1 2021/2022 (en absolu). Nous ajustons ainsi notre attente de CA 2023/2024 à 55,3 M€ (+8%) et revoyons notre attente de marge opérationnelle à 8,4% (vs 8,8% précédemment).



Recommandation



Nous réitérons notre recommandation sur le titre (Achat) et maintenons notre OC à 5,00 €. Aux niveaux de valorisation actuels (en relatif et vs historique), Lexibook offre plus que jamais un couple rendement/risque très attrayant selon nous.