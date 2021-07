Lexibook:"Des marges en forte hausse"

Publication des résultats 2020/21

Suite à la publication de son chiffre d'affaires 2020/21 à 27,4 M€ (+17,9%), Lexibook publie de très bons résultats, en ligne avec nos attentes. Le ROC ressort ainsi à 2,2 M€ (vs 0,1 M€ en 2019/20 et 2,3 M€ estimé) et le RN à 1,6 M€ (vs -0,1 M€ en 2019/20 et 1,4 M€ estimé). Les marges ont été soutenues par la croissance, le digital et la bonne maîtrise des coûts. La société aborde l'exercice fiscal en cours avec une grande confiance, un bilan consolidé (capitaux propres de 5,2 M€ et dette nette de 2,7 M€ au 31 mars 2021) et des perspectives de croissance solides, notamment sur le digital, l'international et la distribution spécialisée.

Recommandation

Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort à 5,50 € (vs 4,30 €) et notre recommandation reste à l'Achat. Nous demeurons particulièrement confiants dans la capacité du groupe à maintenir un rythme de croissance élevé tout en générant un FCF positif. A ce titre, sur ces niveaux, le cours constitue un point d'entrée intéressant.