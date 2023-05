lexibook: "Croissance annuelle à deux chiffres"

Publication du CA 2022-2023



Lexibook publie un chiffre d’affaires annuel de 51,2 M€ (+13,3%), légèrement au dessus de nos attentes (50,1 M€ estimation Euroland) et de celles la société, qui visait un niveau « proche » des 50 M€. Après avoir engrangé plus de 18% de croissance sur 9 mois, l’activité a logiquement et prévisiblement ralenti sur le T4 (7,5 M€, -11,3%) étant donné un effet de base à trois chiffres (T4 2021-2022 de +175,8%). Le groupe entend continuer sur sa lancée et prévoit, sans la chiffrer, une nouvelle année de croissance rentable sur 2023-2024.



Perspectives



Nous ajustons notre attente de marge opérationnelle sur 2022-2023 (8,1%, -140 bps yoy) et de RN (2,8 M€ vs 3,7 M€ précédemment). Sur 2023-2024, la société souligne une base de comparaison à nouveau élevée mais reste confiante sur l’atteinte d’une croissance rentable, avec un T1 2023-2024 (le plus faible dans la saisonnalité du groupe) qui devrait laisser entrevoir un niveau d’activité similaire à l’année dernière. Nous reverrons notre BP, si besoin, au moment des résultats annuels.



Recommandation



Nous ajustons notre OC (5,0€ vs 6,0€) et maintenons notre recommandation à Achat. Malgré quelques maladresses (FX notamment) de la part du management, nous avons du mal à réconcilier le parcours boursier récent du titre (-50% sur 1 an) avec ses fondamentaux économiques. Une opportunité, d’autant plus au regard de la valorisation actuelle (0,4x VE/CA 2023-2024e vs 1,1x pour le secteur).