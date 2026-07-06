Lexibook aborde 2026-2027 avec prudence

Le fabricant de produits électroniques de loisirs a publié des résultats annuels en hausse, portés par le succès de ses produits sous licence, notamment Stitch.

Le chiffre d'affaires progresse de 8,1 % pour atteindre 80 millions d'euros, contre 74 millions un an plus tôt.

La dynamique provient essentiellement des marchés européens hors France, dont la contribution s'est renforcée, tandis que la part de l'Hexagone recule à 29 % des ventes, contre 34,2 % lors de l'exercice précédent.

La rentabilité bénéficie de l'appréciation de l'euro face au dollar. La marge brute s'établit ainsi à 63,9 %, contre 60,2 % un an auparavant. Cette amélioration est toutefois partiellement effacée par 644 000 euros de pertes de change, les couvertures ayant été mises en place avant le renforcement de la devise européenne.

Retraitée de cet effet, la marge brute nette ressort à 31,6 millions d'euros, contre 28,6 millions d'euros un an plus tôt.

Les investissements marketing ont été renforcés, avec des dépenses publicitaires en hausse de 1,4 millions, à 12,2 millions d'euros, afin de soutenir une campagne digitale déployée en zone EMEA et aux États-Unis. Dans ce contexte, le résultat d'exploitation demeure quasiment stable à 8,4 millions d'euros, contre 8,1 millions un an auparavant, les charges opérationnelles ayant évolué au même rythme que l'activité.

L'Ebitda progresse pour sa part de 1,6 %, à 9,9 millions d'euros tandis que le résultat net recule de 3,5% à 7,1 millions d'euros.

Concernant la trésorerie nette, celle-ci atteint 13,6 millions d'euros au 31 mars 2026, contre 7,1 millions d'euros un an plus tôt.

Pour l'exercice 2026-2027, la direction adopte un ton plus prudent. Elle anticipe un recul de l'activité dès le premier trimestre, dans un contexte marqué par l'essoufflement attendu de la licence Stitch, qui représente près de 36 % du chiffre d'affaires, des conditions de renouvellement moins favorables sur plusieurs contrats de licence, une couverture de change encore limitée, ainsi que la persistance de tensions sur les coûts du fret maritime, des matières premières et des composants.