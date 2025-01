Lexibook: 206.000 actions apportées à l'OPA réouverte information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 15:03









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 9 janvier, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à la réouverture de l'OPA initiée par la société Doodle visant les actions Lexibook, elle a reçu en dépôt 206.026 actions.



Par conséquent, le concert composé des membres du groupe familial Le Cottier, et les sociétés Doodle et Lawrence Rosen LLC, détient 6.101.028 actions Lexibook, soit 78,59% du capital et au moins 83,46% des droits de vote.





Valeurs associées LEXIBOOK LINGUIST 4,00 EUR Euronext Paris -3,61%