Lexeo en pleine ascension alors que la société élabore un plan d'essai clinique de phase avancée pour une thérapie génique ciblant une maladie cardiaque rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Le titre de Lexeo Therapeutics LXEO.O , société spécialisée dans la thérapie génique, progresse de 14 % à 4,98 $

** La société annonce avoir finalisé le protocole d'une étude clé sur le LX2006, une thérapie génique destinée au traitement d'une cardiopathie liée à l'ataxie de Friedreich, une maladie héréditaire rare qui endommage les nerfs et le cœur

** Elle précise que l'étude visera à déterminer si une thérapie génique administrée en une seule fois peut réduire l'épaississement du muscle cardiaque, en utilisant l'IRM pour suivre les changements

** LXEO indique que 26 patients âgés de 16 ans et plus seront recrutés; la moitié recevra le traitement, l'autre moitié constituera le groupe témoin non traité, qui pourra passer au traitement après six mois

** Précise que la FDA américaine a déconseillé l'utilisation d'un groupe placebo dans la conception de l'essai

** Précise que le recrutement des patients débutera d'ici fin juin; vise à déposer une demande d'autorisation en 2028, les données devant être disponibles au second semestre 2027

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action a perdu environ 50 % depuis le début de l'année