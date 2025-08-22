Levy-Odom, de BlackRock, dirigera l'intendance dans les Amériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss et Ross Kerber

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a récemment promu un membre senior de son équipe de gestion pour diriger les interactions de la société avec des milliers d'entreprises sur le continent américain, dans le cadre d'une série plus large de changements au niveau de la direction. Tanya Levy-Odom, directrice générale, dirige désormais BlackRock Investment Stewardship Americas depuis New York, a confirmé BlackRock vendredi. Elle remplace John Roe, qui occupait ce poste depuis fin 2021 et a été promu en juillet au poste de co-directeur de BlackRock Investment Stewardship. Tanya Levy-Odom supervise une équipe qui s'engage auprès de milliers d'entreprises et vote sur des sujets brûlants, notamment sur la composition des conseils d'administration et sur des questions allant de la divulgation des activités de lobbying à la position d'une entreprise sur le changement climatique, dans des entreprises d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Elle a rejoint BlackRock pour travailler au sein de l'équipe d'intendance en 2019.

En juillet, BlackRock a déclaré dans un mémo interne, vu par Reuters, que John Roe et Amra Balic superviseront conjointement l'équipe mondiale de stewardship de la société. Ils rendront compte à Joud Abdel Majeid, qui occupait précédemment ce rôle et a été nommé coresponsable du Global Partners Office de BlackRock aux côtés de Charles Hatami, afin de fournir des capitaux et des conseils stratégiques aux plus grands clients mondiaux de BlackRock.

John Roe a rejoint BlackRock en 2021 après avoir travaillé pour la société de relations publiques Joele Frank.

Amra Balic, qui travaille pour BlackRock depuis plus d'une douzaine d'années, supervisait auparavant l'équipe de gestion internationale.

Elle continuera à travailler depuis Londres, tandis que John Roe restera basé à New York.

BlackRock gère 12 500 milliards de dollars d'actifs et possède l'une des voix les plus puissantes dans le monde de la gouvernance, étant donné qu'elle détient une part importante du capital de nombreuses entreprises.