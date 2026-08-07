Levi Strauss révèle une faille de cybersécurité dans un contexte de vague d'attaques généralisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Levi Strauss LEVI.N a révélé vendredi un incident de cybersécurité survenu récemment, au cours duquel un tiers non autorisé a accédé aux systèmes de l'entreprise par le biais d'une attaque d'ingénierie sociale visant trois employés.

Le fabricant de vêtements rejoint ainsi une liste de plus en plus longue de grandes entreprises à travers le monde qui sont confrontées à une recrudescence des cyberattaques et des incidents liés aux ransomwares, lesquels visent à voler des données sensibles et à perturber leurs activités.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Levi Strauss a indiqué dans un communiqué réglementaire avoir mis en place des mesures de confinement et ouvert une enquête, dont les conclusions préliminaires ont révélé que certaines informations de l’entreprise avaient été consultées et extraites.

* L’incident n’a pas perturbé les activités de l’entreprise et celle-ci ne s’attend pas à ce qu’il ait un impact significatif sur ses opérations ou ses résultats financiers, a-t-elle précisé.

* Les données de Google et d’intelligence Internet examinées par Reuters ont montré que des pirates informatiques réclamant des rançons et utilisant des appels téléphoniques pour compromettre leurs victimes ont ciblé des dizaines d’institutions financières américaines de premier plan et d’autres entreprises au cours du mois dernier. Ces données indiquent que les cybercriminels ont tendu des pièges numériques à plus de 200 entreprises au cours des cinq dernières semaines, dont Levi Strauss.

* Levi's avait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel le mois dernier, pariant sur la résistance de la demande pour ses produits en denim haut de gamme auprès des consommateurs à revenus élevés.