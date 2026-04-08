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Levi Strauss relève ses perspectives annuelles, les fortes ventes de denim faisant grimper ses actions
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 10:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril -

** Les actions du fabricant de vêtements en denim Levi Strauss & Co LEVI.N augmentent de 9,6 % à 21,6 $ dans les échanges avant bourse

** Levi Strauss & Co a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels , grâce à une forte demande de denim et à la solidité de son segment de vente directe aux consommateurs, malgré les vents contraires des droits de douane américains

** Le chiffre d'affaires net du 1er trimestre a augmenté de 14 % pour atteindre 1,74 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,65 milliard de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 42 cents par action a également battu les prévisions

** Barclays maintient sa note "overweight" sur l'action et déclare que la croissance mondiale de la marque sera stimulée par l'expansion dans de nouvelles zones géographiques, une plus grande empreinte directe au consommateur et une stratégie de style de vie plus large "de la tête aux pieds", positionnant Levi's en tant que compounder de marque à long terme

** Les tendances restent fortes depuis le début du trimestre et Levi's n'a pas connu d'élasticité due aux augmentations de prix induites par les tarifs ou aux récentes flambées des prix de l'essence", ajoute Jefferies

** 14 courtiers sur 16 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 2 à "conserver"; leur prévision médiane est de 27 $ - données compilées par LSEG

** A la clôture du dernier jour, l'action est en baisse de ~5% depuis le début de l'année

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LEVI STRAUSS RG-A
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/04/2026 à 10:53:45.

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