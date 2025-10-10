Levi Strauss perd du terrain, les prévisions de bénéfices pour l'exercice ne sont pas à la hauteur des attentes du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

10 octobre - ** Les actions du fabricant de denim Levi Strauss LEVI.N chutent de près de 10,6 % à 21,94 $ ** La société a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année jeudi, en deçà des attentes de Wall Street en raison des coûts liés aux droits de douane américains

** Barclays indique que la prudence dans les prévisions pour le quatrième trimestre est due à la duplication des installations de distribution, qui pèse sur les marges alors que le nouveau site monte en puissance; maintient la note "surpondérer" sur l'action

** Levi devrait réduire ses dépenses de distribution et ses frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) jusqu'en 2026

** L'évaluation de Levi est plus élevée que celle de ses pairs, mais elle est cohérente avec les moyennes historiques, ajoute Barclays

** La note moyenne de 14 analystes est "buy"; PT médian 26 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action est en hausse de près de 42% depuis le début de l'année