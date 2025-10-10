Levi Strauss perd du terrain, les prévisions de bénéfices pour l'exercice ne sont pas à la hauteur de l'opinion de la rue

10 octobre -

** Les actions du fabricant de denim Levi Strauss LEVI.N chutent de près de 7 % à 22,83 $ sur le marché préliminaire

** La société a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année jeudi, en deçà des attentes de Wall Street, en raison des coûts liés aux droits de douane américains

** La prudence dans les prévisions pour le quatrième trimestre est due à la duplication des installations de distribution, qui pèse sur les marges à mesure que le nouveau site s'adapte progressivement, selon Barclays; maintient la note "overweight" sur l'action

** Levi devrait réduire ses dépenses de distribution et ses frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) jusqu'en 2026

** L'évaluation de Levi est plus élevée que celle de ses pairs du secteur de l'habillement, mais elle est conforme aux moyennes historiques, ajoute Barclays

** L'évaluation moyenne de 14 analystes est "acheter"; PT médian 26 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de près de 42 % depuis le début de l'année