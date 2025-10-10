Levi Strauss contrarié par les droits de douane

(AOF) - Levi Strauss se replie de 7% en avant-Bourse. Même si le géant américain du jean a signé une solide performance au troisième trimestre, il a prévenu que les droits de douane allaient peser sur sa marge au quatrième trimestre. Le groupe a déclaré un bpa de 34 cents, là où le consensus ciblait 31 cents. Le chiffre d'affaires réalisé sur la période ressort en ligne avec les attentes pour s'établir à 1,54 milliard de dollars, soit une croissance de 6% en données publiées et de 7% en données comparables.

La firme basée à San Francisco a relevé ses prévisions pour l'année en cours, tablant désormais sur une croissance en données comparables de son chiffre d'affaires d'environ 3 % cette année, contre une prévision précédente de 2 %. Elle vise également un bpa compris 1,27 dollar et 1,32 dollar contre une précédente fourchette de 1,25 à 1,30 dollar.

AOF - EN SAVOIR PLUS