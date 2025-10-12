Un candidat soutenu par le RN remporte une législative partielle dans le Tarn-et-Garonne

Les électeurs de la première circonscription du Tarn-et-Garonne votent dimanche lors d'une législative partielle pour départager Pierre-Henri Carbonnel, candidat UDR soutenu par le RN, et Cathie Bourdoncle, candidate socialiste ( AFP / Ed JONES )

Les électeurs de la première circonscription du Tarn-et-Garonne ont choisi dimanche, lors d'une élection législative partielle, un candidat soutenu par le RN, Pierre-Henri Carbonnel, plutôt qu'une socialiste, après l'appel du patron de LR, Bruno Retailleau, à ne donner "pas une voix" à la gauche.

Avec cette victoire, obtenue avec 52,06% des voix selon des résultats quasi-définitifs de la préfecture, l'Union des droites pour la République (UDR), parti fondé par Eric Ciotti après son départ de LR lors des législatives anticipées de 2024, conserve ce siège auparavant occupé par Brigitte Barèges, dont Pierre-Henri Carbonnel était le suppléant.

Brigitte Barèges, ex-LR et ex-maire de Montauban, a dû démissionner en juillet après avoir été déclarée inéligible par le Conseil constitutionnel pour irrégularités de financement de campagne.

Les électeurs ont néanmoins été peu nombreux à se déplacer: la participation s'est effondrée dans la circonscription, passant de 71,47% lors des législatives anticipées de 2024 à 37,4% ce dimanche.

- Assemblée inchangée -

"Magnifique victoire", a salué sur X Eric Ciotti, qui voit dans ce résultat "l'avènement de l'union du peuple de droite dans le pays".

"On voit que l'Union de droite est en marche. J'espère qu'à Paris, ils vont savoir en tirer les conséquences", a déclaré son poulain depuis Montauban.

Ce scrutin partiel, qui laisse inchangé le paysage politique à l'Assemblée nationale, illustre la menace qui pèse sur le front républicain, incarnée par la posture de M. Retailleau et le report vers M. Carbonnel d'une partie des électeurs du candidat LR, Bernard Pécou, qui avait obtenu 17,55% des voix au premier tour, le 5 octobre.

Même s'il n'avait pas donné de consigne de vote à ses sympathisants, M. Pécou avait critiqué la "dérive d'idées" de Brigitte Barèges, qui avait emporté la circonscription face à la gauche en 2024 en suivant M. Ciotti dans son alliance avec le RN.

La candidate socialiste défaite dimanche, Cathie Bourdoncle, vice-présidente du conseil départemental, n'a remporté que 47,94% des voix, soit moins que la précédente députée socialiste (2012-2024) de la circonscription, Valérie Rabault, qui avait perdu face à Brigitte Barèges avec 48,75% des suffrages.

"Il faut croire encore à notre démocratie", a lancé aux abstentionnistes Mme Bourdoncle après sa défaite, notant que le "chaos" du "contexte national" n'avait "certainement pas donné envie à nos électeurs de se rassembler".

- Félicitations de Bardella -

Signe de l'importance donnée au scrutin par les partis, M. Ciotti, M. Retailleau, ainsi que le secrétaire général de Renaissance Gabriel Attal et la présidente PS de la région Occitanie Carole Delga étaient venus encourager leurs candidats à un moment ou à un autre de la campagne.

Tout en adressant ses félicitations à Pierre-Henri Carbonnel, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a estimé dimanche que l'alliance UDR-RN était la "seule alternative crédible pour gouverner et redresser la France".

Le président de LR, Bruno Retailleau, avait dans l'entre-deux-tours appelé les électeurs de droite à ne donner "pas une voix" à la gauche, lors d'une interview sur Europe1 et CNews.

"Ca veut dire toutes les voix à Pierre-Henri Carbonnel", avait interprété Eric Ciotti, lors d'un déplacement à Montauban.

Le nouveau député, agriculteur de 35 ans, arrivé en tête du premier tour avec 29,25% des voix, partait favori pour le second, d'autant qu'une dissidente du RN avait en outre recueilli 7,34% des suffrages.

A gauche, Cathie Bourdoncle, 59 ans et 24,30% au premier tour, était soutenue par Carole Delga et l'ex-députée locale Valérie Rabault, ainsi que par le Parti radical de gauche (PRG), mais le soutien indirect de son adversaire LFI Samir Chikhi (10,49%) et de Catherine Simonin-Bénazet (Renaissance, 5,28%), n'a pas suffi.

Faisant référence aux positions très anti-LFI de Carole Delga, Stéphane Peu, le président du groupe PCF à l'Assemblée nationale, avait noté ironiquement que Cathie Bourdoncle n'était "pas Che Guevara".

Face à la position de Bruno Retailleau, M. Peu avait fustigé "l'accélération d'une recomposition politique où la droite dite républicaine, Les Républicains, est en train d'envisager, sérieusement et concrètement, son union future avec l'extrême droite".