 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Levi's poursuit son repli à New York après des prévisions 2026 jugées décevantes
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 17:49

Levi's chute de plus de 4% jeudi matin à la Bourse de New York, les résultats trimestriels meilleurs qu'anticipé dévoilés par le fabricant américain de jeans étant largement obscurcis par les prévisions décevantes qu'il a communiquées pour son nouvel exercice 2026.

Le groupe de San Francisco a fait état hier soir, après la fermeture des marchés, d'un chiffre d'affaires net en hausse de 1% au titre de son quatrième trimestre, à 1,8 milliard de dollars, à la faveur d'une croissance organique de 4% de ses ventes.

Suite à la cession de la marque Dockers, l'activité a été soutenue, pour l'essentiel, par le dynamisme commercial de l'Europe, où les ventes ont grimpé de 8% sur les trois derniers mois de 2025, avec une croissance interne de 10%.

"Le groupe profite non seulement à fond de l'engouement actuel pour le denim, mais il gère aussi très bien ses projets stratégiques, que ce soit dans les hauts (t-shirts, chemises...), les collections femme, le domaine des prix ou l'optimisation de la distribution", relève Tom Nikic, analyste chez Needham.

En raison de la faiblesse du dollar et d'un renchérissement des coûts, le bénéfice net s'est néanmoins tassé sur la période, à 150 MUSD contre 180 MUSD un an plus tôt.

Mais ce sont surtout les objectifs pour l'exercice 2026 qui semblaient susciter le plus de déception.

Dans son communiqué, Levi's explique viser une croissance de son chiffre d'affaires net annuel située entre 5% et 6%, pour une croissance organique de 4% à 5%, une projection inférieure à la croissance interne de 7% réalisée l'an dernier.

Quant à l'objectif d'un bénéfice par action (BPA) de 1,40 à 1,46USD attendu pour 2026, une perspective qui ressort en-dessous des prévisions du marché, le groupe l'explique par l'impact programmé de la montée de son taux d'imposition, une nuance qui ne parvenait pas à rassurer le marché.

Un peu plus de deux heures après l'ouverture de Wall Street, le titre perdait plus de 4%, portant à près de 7% son recul essuyé sur le mois écoulé. Depuis son retour en Bourse de 2019, ses pertes avoisinent désormais les 11%.

Valeurs associées

LEVI STRAUSS RG-A
19,900 USD NYSE -2,74%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank