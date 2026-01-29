Levi's poursuit son repli à New York après des prévisions 2026 jugées décevantes
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 17:49
Le groupe de San Francisco a fait état hier soir, après la fermeture des marchés, d'un chiffre d'affaires net en hausse de 1% au titre de son quatrième trimestre, à 1,8 milliard de dollars, à la faveur d'une croissance organique de 4% de ses ventes.
Suite à la cession de la marque Dockers, l'activité a été soutenue, pour l'essentiel, par le dynamisme commercial de l'Europe, où les ventes ont grimpé de 8% sur les trois derniers mois de 2025, avec une croissance interne de 10%.
"Le groupe profite non seulement à fond de l'engouement actuel pour le denim, mais il gère aussi très bien ses projets stratégiques, que ce soit dans les hauts (t-shirts, chemises...), les collections femme, le domaine des prix ou l'optimisation de la distribution", relève Tom Nikic, analyste chez Needham.
En raison de la faiblesse du dollar et d'un renchérissement des coûts, le bénéfice net s'est néanmoins tassé sur la période, à 150 MUSD contre 180 MUSD un an plus tôt.
Mais ce sont surtout les objectifs pour l'exercice 2026 qui semblaient susciter le plus de déception.
Dans son communiqué, Levi's explique viser une croissance de son chiffre d'affaires net annuel située entre 5% et 6%, pour une croissance organique de 4% à 5%, une projection inférieure à la croissance interne de 7% réalisée l'an dernier.
Quant à l'objectif d'un bénéfice par action (BPA) de 1,40 à 1,46USD attendu pour 2026, une perspective qui ressort en-dessous des prévisions du marché, le groupe l'explique par l'impact programmé de la montée de son taux d'imposition, une nuance qui ne parvenait pas à rassurer le marché.
Un peu plus de deux heures après l'ouverture de Wall Street, le titre perdait plus de 4%, portant à près de 7% son recul essuyé sur le mois écoulé. Depuis son retour en Bourse de 2019, ses pertes avoisinent désormais les 11%.
Valeurs associées
|19,900 USD
|NYSE
|-2,74%
A lire aussi
-
Après la révélation d'un contrat passé avec la police américaine de l'immigration (ICE), les appels à la responsabilité et à la transparence se multiplient à l'égard du groupe français d'informatique Capgemini , qui assure que ce contrat n'est pas "en cours d'exécution". ... Lire la suite
-
L'envoyé spécial de Donald Trump à Minneapolis a promis jeudi de "bientôt" réduire les effectifs de la police de l'immigration déployés dans la ville, tout en répétant la volonté du président américain d'y poursuivre les opérations anti-immigration. Tom Homan, ... Lire la suite
-
Les Etats-Unis se sont rapprochés jeudi d'une paralysie partielle de l'administration fédérale après l'échec au Sénat d'un texte budgétaire, en raison de l'opposition des démocrates qui demandent un encadrement plus strict de la police de l'immigration. Le financement ... Lire la suite
-
Les actions américaines du secteur des logiciels s'effondrent en raison des craintes de perturbation liées à l'IA
Les actions américaines du secteur des logiciels ont chuté jeudi après que les perspectives décevantes de SAP en matière d'informatique dématérialisée et la chute de ServiceNow après la publication des résultats ont renforcé les inquiétudes selon lesquelles les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer