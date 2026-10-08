Levi's chute à Wall Street après une déception sur les ventes

Levi's évolue en net repli jeudi à la Bourse de New York après la publication de ses résultats trimestriels, le groupe de textile ayant annoncé un bénéfice supérieur aux attentes du marché mais des ventes directes aux consommateurs (DTC) jugées décevantes, alors que ce canal est censé représenter son principal relais de croissance.

En fin de matinée, l'action lâche 3,6% à 18,8 dollars. Dans le même temps, l'indice S&P 500 recule de 0,4%. L'impact se fait également ressentir sur d'autres titres du secteur comme Nike ou Ralph Lauren, respectivement en baisse de 0,3% et 2,6%.

Levi's a publié hier soir un bénéfice net de 189 millions de dollars au titre de son 3e trimestre décalé, clos le 30 août dernier. Ramené par action, son profit s'établit à 48 cents, soit une performance bien au-dessus du consensus qui s'établissait à 36 cents.

Le groupe de San Francisco a dévoilé un chiffre d'affaires en ligne avec les attentes à 1,6 milliard de dollars, soit une croissance organique de 5%, mais les ventes de son réseau DTC, c'est-à-dire réalisées dans ses boutiques exploitées en propre et sur ses sites en ligne, sont ressorties en deçà des prévisions des analystes.

En données organiques, les ventes de sa division DTC n'ont progressé que de 2% sur le trimestre écoulé, alors qu'elles avaient bondi de 8% au trimestre précédent.

Un avis de tempête passager

"Lors de sa conférence téléphonique, Levi's a toutefois souligné avoir identifié l'origine du problème et déjà rectifié le tir, ce qui s'est traduit par une réaccélération de la croissance des ventes en propre (DTC) au début du 4e trimestre, une tendance qu'il s'attend à voir se poursuivre sur le reste de la période", soulignent les analystes d'UBS.

Leur recommandation reste à l'achat, avec un objectif de cours de 34 dollars.

Les équipes de BofA affichent également leur déception face à ces performances moins bonnes que prévu, mais saluent les initiatives rapidement prises par l'équipe de direction afin de résoudre le problème en vue de la rentrée des classes.

La banque américaine abaisse sa cible de 27 à 25 dollars, mais renouvelle son conseil d'achat en vue d'une prochaine normalisation des dépenses publicitaires et des offres promotionnelles, qui devrait soutenir les résultats à partir de l'an prochain.

Chez Needham, on évoque une publication un peu "brouillonne" tout en expliquant que les investisseurs semblent aussi tentés de se tenir à l'écart de la valeur en attendant la prochaine prise de fonctions du nouveau directeur financier, John Vandemore, ex-Skechers, prévue le 1er novembre prochain.

"On est fans de Vandemore, mais la présentation des premières prévisions financières d'un nouveau CFO suscite généralement de la fébrilité, ce qui donne lieu à une période d'observation sur le court terme", explique Tom Nikic, l'analyste en charge du dossier.

Needham maintient également sa recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de 28 dollars.

Ces éléments reléguaient au second plan le relèvement des prévisions annuelles du groupe, qui dit désormais viser une croissance organique de l'ordre de 6% sur l'exercice 2025/2026 en cours, et non plus de 5,5% à 6%.

Le fabricant de jeans vise par ailleurs un BPA compris entre 1,54 et 1,56 dollar, contre 1,46-1,52 dollar précédemment.