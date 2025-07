Levi's: au plus haut depuis un an après des résultats solides information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 17:22









(CercleFinance.com) - Levi Strauss & Co. grimpe de plus de 10% vendredi à la Bourse de New York après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu et relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice financier 2024/2025.



Le groupe d'habillement américain a annoncé hier soir avoir généré un chiffre d'affaires de 1,40 milliard de dollars sur les trois mois clos le 1er juin, soit une croissance de 6% en données publiées et de 9% en données organiques.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient des revenus de 1,37 milliard.



Dans le détail, le chiffre d'affaires réalisé chez les distributeurs a progressé de 3% et celui du réseau en propre de 15%.



Au niveau géographique, la croissance a été emmenée par l'Europe (+14%), suivie par la région Amériques (+5%) tandis que l'Asie est restée stable.



Sur le plan des résultats, le bénéfice opérationnel (Ebit) ajusté s'est accru à 119 millions de dollars, contre 86 millions un an plus tôt, ce qui correspond à un profit de 22 cents par titre, là où le consensus des analystes visait 13 cents.



Suite à ces performances supérieures aux attentes, le groupe de San Francisco a revu à la hausse sa prévision de croissance organique sur l'ensemble de l'exercice en cours, revue à 4,5%-5,5% contre 3,5%-4,5% précédemment, ainsi que son objectif de BPA désormais vu entre 1,25 et 1,30 dollar, et non plus 1,20 et 1,25 dollar.



Dans une note de réaction, les analystes de Bank of America réitèrent leur recommandation d'achat sur le titre et rehaussent leur objectif de cours à 24 dollars, disant tabler sur une croissance de l'ordre de 5% assortie d'une amélioration des marges bénéficiaires à l'avenir.



'Nous sommes encouragés par le fait que le groupe ait aligné deux trimestre consécutifs de croissance organique entre 5% et 10%', souligne BofA, qui estime que les objectifs du groupe pour le second semestre pourraient s'avérer prudentes.



'Nous pensons que la transformation à l'oeuvre de Levi's d'une marque traditionnellement tournée vers l'Amérique du Nord, la distribution, la mode masculine et les jeans en une griffe mondiale multi-canale 'lifestyle' destinées à la fois aux hommes et aux femmes est en train de matérialiser', ajoutent de leur côté les équipes d'UBS.



'Ce changement devrait alimenter une croissance solide sur le long terme', assure la banque suisse, qui affiche elle aussi une recommandation d'achat, avec un objectif de cours de 20 dollars.



En s'adjugeant plus de 10% vendredi, le titre revient à des plus hauts en Bourse de plus d'un an.





Valeurs associées LEVI STRAUSS RG-A 21,930 USD NYSE +11,09%