Levée de fonds, les startups industrielles ont le vent en poupe

Avec 3,78 milliards d’euros levés en 2022, la France est ainsi devenue le premier pays de l’UE en termes de levées de fonds. (© Freepik/Rawpixel/Fotolia)

Les prochaines révolutions industrielles se préparent dans les usines des pépites de la deep tech qui se multiplient partout en France.

Vous avez dit deep tech ? Derrière ce vocable, que l’on pourrait traduire par «technologie profonde», se cache une nébuleuse faite de réindustrialisation, de mondialisation, de souveraineté et de décarbonation.

En effet, le terme «deep tech» est utilisé pour désigner les startups qui proposent des innovations de rupture qui permettent aux industriels de se développer. Ces startups deep tech s’opposent à celles qui privilégient des services ou des innovations d’usage. En clair, celles qui surfent sur des technologies «de surface».

Si certaines deep tech sont très connues, comme Devialet, une entreprise de haute technologie qui produit des enceintes audio haut de gamme en utilisant des technologies innovantes de traitement du signal, Ynsect qui produit des protéines à partir d'insectes pour une utilisation dans l'alimentation animale et la nutrition humaine, ou encore Agricool et ses fermes verticales pour la production de fruits et légumes frais et locaux en utilisant des technologies de pointe telles que l'éclairage LED et l'hydroponie, la plupart restent dans l’ombre.

Mais compte tenu de leur aspect stratégique, les pouvoirs publics sont aux petits soins des deep tech afin de leur offrir les moyens de se développer, surtout celles à vocation industrielle, c’est-à-dire ayant pour ambition de créer de nouveaux outils de production. En 2022, Bpifrance a accordé 410 millions d’aides et de