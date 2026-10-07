Levée de fonds, baisse du dividende et chute du titre Pennon

Pennon Group (-17,85%, à 378,40 pence), une société d'infrastructures environnementales spécialisée dans le secteur de l'eau au Royaume-Uni, a dévoilé une mise à jour de sa stratégie. Le groupe a effectué une augmentation de capital et va abaisser son dividende, afin de procéder à 1 milliard de livres sterling supplémentaires d'investissement.

Keith Haslett, directeur général du groupe depuis le 1er avril, a déclaré : "Il ressort clairement de mon examen approfondi que Pennon dispose de véritables atouts, mais qu'il existe des domaines dans lesquels nous devons nous améliorer et obtenir de meilleurs résultats pour nos clients et les collectivités. [...] Le plan opérationnel, dont la mise en oeuvre a déjà commencé, est pragmatique et met l'accent sur une responsabilisation plus claire, avec la réinternalisation de compétences clés et davantage d'investissements là où nos actifs en ont le plus besoin".

Une augmentation de capital

Le groupe a donc dévoilé un projet de levée de capitaux d'environ 550 millions de livres sterling via une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription entièrement garanti, portant sur près de 220,258 millions de nouveaux titres, au prix de 250 pence par action nouvelle, à raison de 7 nouvelles pour 15 actions ordinaires existantes.

L'objectif est de permettre la mise en oeuvre du plan stratégique qui doit permettre d'améliorer les performances opérationnelles pour l'ensemble du groupe et à investir dans les opportunités de croissance supplémentaires jusqu'en mars 2030, tout en maintenant un niveau d'endettement approprié et soutenable.

Le prix de cette levée de fonds représente une décote de 35,5% par rapport au cours théorique ex-droit, calculé sur la base du cours de clôture de 452 pence au 6 octobre 2026.

Le plan de Pennon Group prévoit environ 3,6 milliards de livres d'investissements dans ses activités réglementées de distribution d'eau, soit environ 1 milliard de plus que le programme initial, en tenant compte des gains d'efficacité prévus qui seront désormais réinvestis dans l'activité. La croissance de la valeur réglementaire des actifs pour les activités réglementées dans l'eau a été révisée à la hausse de 34 à 40%.

Baisse du dividende

Pennon Group a indiqué reconnaître l'importance des revenus tirés des dividendes pour les actionnaires, ainsi que la nécessité de maintenir des distributions soutenables pendant la période du plan (2030) et au-delà.

Le dividende total pour l'exercice 2026/2027 sera ramené à environ 125 millions de livres, contre 138 millions pour l'exercice 2025/2026. La nouvelle base s'appliquera à la fois au dividende intérimaire et au dividende final de l'exercice 2026/2027.

En prenant en compte la réduction du montant total du dividende et de l'effet de l'augmentation de capital, après ajustement du facteur de bonus, la baisse sous-jacente implicite du dividende par action et d'environ 30%, à près de 18 pence.

Projet de cession

La société a également annoncé le projet de cession de Pennon Power, dont environ 25 millions de livres sterling du produit de la vente seront réinvestis dans des capacités de production d'énergie renouvelable "derrière le compteur", sur les sites opérationnels du groupe. Le solde sera consacré à la réduction de la dette du groupe.

L'avis de RBC Capital

Pour la banque canadienne, les nouvelles données dévoilées par Pennon Group implique un taux de croissance annuelle composé d'environ 7% en ce qui concerne la base d'actifs régulée. Les analystes indiquent également que pour le milliard de livres d'investissements supplémentaires, 400 millions proviennent de clauses de révisions et 600 millions de réinvestissements des dépenses totales, la société n'anticipant plus de surperformance des "totex" (dépenses totales associant celles d'investissement et celles d'exploitation) sur cette période.

Par conséquent, RBC Capital estime que l'entreprise revient dans les faits sur son objectif de rendement moyen des fonds propres réglementaires réel de 7% sur la période du plan, compte tenu de l'absence de surperformance des "totex".

Concernant l'augmentation de capital, son montant est supérieur aux attentes des analystes de la banque canadienne, alors que l'assouplissement de l'objectif de rendement et le projet de cession semblent conformes aux attentes du marché.

La recommandation de RBC Capital reste à surperformance sur le titre Pennon Group, et l'objectif de cours à 575 pence.