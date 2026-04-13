Lettre d'information SC Terres Invest

Découvrez la lettre d’information trimestrielle de la SC Terres Invest, pionnière des fonds d’investissement en foncier agricole accessibles via l’assurance vie et les PER. Cette publication vous propose une analyse de la conjoncture, un éclairage sur la stratégie d’investissement, l’interview d’un acteur clé du secteur avec la SAFER, ainsi qu’un aperçu de la répartition géographique des terres agricoles détenues. Retrouvez également le mot du gérant et le suivi détaillé des performances du fonds.
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