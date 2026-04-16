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Lettre d'information FCPR Vatel Rendement PME
information fournie par Boursorama CP 16/04/2026 à 09:37

Le FCPR Vatel Rendement PME affiche au 31/03/2026 une valeur liquidative de 110,58€, en léger recul trimestriel (-0,19%) lié à la hausse des taux, mais une performance annuelle solide de +5,9%. L’actif (15,17 M€) est majoritairement investi en obligations cotées (48%) et non cotées (41), avec une forte part de convertibles. Le portefeuille, diversifié sur 27 investissements, cible des PME/ETI matures. Le fonds est disponible en direct ou à travers le contrat d'assurance vie Boursorama Vie assurée par Generali.

FCPR

Valeurs associées

FCPR Vatel Rendement PME A
110,58 EUR OPCVM 0,00%
FCPR Vatel Rendement PME B
111,36 EUR OPCVM 0,00%

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