Lettre aux Actionnaires

PARIS, France, le 29 octobre 2020 à 8h30 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle (« La Société ») exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY(TM), publie aujourd'hui une lettre de son Directeur Général, le Dr David Horn Solomon, à destination des actionnaires.



Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,



L'année 2020 marque un tournant dans le développement de Pharnext, et notre objectif est de poursuivre notre croissance et notre progression sur les derniers mois de l'année et au-delà. En effet, au cours de cette année, nous avons fait plusieurs avancées majeures tant sur le plan opérationnel que sur le développement clinique. Nous avons entrepris des nominations importantes au sein de notre équipe de direction, de nouveaux administrateurs avec une solide expérience de l'industrie pharmaceutique ont rejoint notre Conseil d'Administration et enfin, étape majeure, nous avons obtenu des recommandations claires de l'agence américaine du médicament (US FDA : Food and Drug Administration) sur les prochaines étapes du développement de notre candidat médicament le plus avancé, PXT3003, dans le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), maladie rare particulièrement invalidante.